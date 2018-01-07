Emerald Lake翡翠湖 冰封大地凍結美景

加拿大「翡翠湖」四周高山環繞，流冰飄蕩在靜謐湖水中，絕美景色令人窒息。（徐力剛攝）

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中國時報
報導（加拿大）
著名景點「天然石橋」見證大自然滴水穿石奇蹟。（徐力剛攝）
夏季「翡翠湖」在陽光照射下，碧綠湖水宛如寶石般耀眼。（取材自Booking.com官網）
著名「翡翠湖旅館」壁爐大廳歡迎遠道而來旅人入住。（取材自Booking.com官網）
「踢馬河」上游水量豐沛，湍急河水聲響宛如隆隆馬蹄聲。（徐力剛攝）
徐力剛（加拿大）

白雪覆蓋洛磯山脈，零下氣溫夾雜冷冽空氣敲擊著混沌大腦，寒風吹拂面頰有些刺痛，靄靄白雪與藍綠湖水交織如畫美景，真實版《納尼亞傳奇》世界在此顯影，這裡猶如洛磯山脈遺留的綠寶石，這裡是加拿大「翡翠湖」（Emerald Lake）。

車輛沿Coquihalla Highway急行，景色隨山路起伏變化，由已落葉的楓樹轉變為大片冷杉林。隆冬時期積雪高過車頂，坐落優鶴國家公園的「翡翠湖」遺世而獨立，四周被海拔超過2500公尺高山環繞，冰封湖面與山嵐相映，猶如孤傲的雪之聖女靜靜守護美景，讓人想一窺神祕面紗。

四季皆擁不同美景

沿著森林小徑走入翡翠湖區，清晨陽光灑落湖面，冰封湖水散發墨綠色澤。廣大湖泊被木橋一分為二，知名「翡翠湖旅館」（Emerald Lake Lodge）坐落湖邊，傳統歐式木造建築冬暖夏涼，特色壁爐大廳敞開雙臂歡迎遠道而來旅人。古語云：「此景只應天上有，人生難得幾回見」，旅館戶外用餐區得天獨厚美景，盡覽翡翠湖四季多變風貌，冬季時白雪冰封大地美得令人屏息，夏季碧綠湖水隨光影變化呈現不同色澤。

電影《納尼亞傳奇》中，小妹露西藉由神祕衣櫥走向白雪籠罩的納尼亞世界，初見童話美景令人難忘。翡翠湖如畫風光殺光旅人底片，仍無法捕捉萬分之一神韻，若非親身以五感探索體驗，追尋身體真實記憶，一切似乎夢一場。

驅車前往10分鐘車程的「天然石橋」（Natural Bridge），見證大自然鬼斧神工傑作。其實天然石橋並非真實橋梁，而是上游水量豐沛「踢馬河」（Kicking Horse River）傾洩而下，途中被巨大岩石阻擋，經過千萬年時光流淌，河水衝撞巨石形成瀑布奇景，「滴水穿石」讓人對大自然存有敬畏之心。

■Index

★翡翠湖（Emerald Lake）

位置：Emerald Lake Road, Yoho National Park, British Columbia, Canada

★天然石橋（Natural Bridge）

位置：Yoho National Park, British Columbia, Canada

(中國時報)

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