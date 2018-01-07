全聯攜手新社農會推在地好物

2018年01月07日 01:04 中國時報 報導王儒哲

全聯蔡穎惇特助協同農委會胡主祕、江啟臣立委與台中青農共同推廣新社農產。圖片提供全聯

新社素有「中部陽明山」之稱，不但土地肥沃，更有著許多農場；而身為全台灣最大的現代化農產品銷售通路，全聯福利中心一向致力於深耕在地農產品，近年全聯與台中市新社區農會攜手合作，兩者的結合，將新社地區最知名的菇類特產及特級葡萄，推廣給全台灣的民眾。

有著「菇鄉」之稱的台中市新社區，根據農業試驗所統計，新社的香菇栽培面積達200公頃，生產的香菇占全台產量的一半以上，國人吃到的國產乾香菇，更有8成來自新社。

通過「吉園圃2.0」、「產銷履歷」、「台灣香菇」三大認證的新社菇，具有高營養價值，富含礦物質、多種維他命，蛋白質是柳橙的4倍，蘋果的12倍，曾被西方學者冠上「蔬菜牛排」的封號。

新社區農會更從2011年開始，每年皆舉辦「菇類產業優質香菇評鑑活動」，以鼓勵菇農及菇類產銷班班員生產出最優質的香菇，不但能讓大家吃到好的香菇，更讓人食得安心。

白冷圳葡萄有產銷履歷

來自台中市新社區農業專區－白冷圳灌區育成友善環境所生產的巨峰葡萄－安全、新鮮、美味果品，奉獻給您，讓消費者享受台灣好味道。產銷履歷證，全程套袋，果粉完整無藥斑，色澤呈紫黑色，果粒大小整齊。

全聯福利中心表示：「為強調在地化與食的安心，時常推廣有機農法、產銷履歷、安心認證等訴求的商品，此次與台中新社區農會共同推廣的菇類、葡萄，就是台灣農產在地好物，鼓勵大家可以吃在地、吃對時，搭配本次火鍋祭的活動，預估帶動新鮮菇類創造800萬元業績、白冷圳葡萄（產銷履歷，約500克／盒、售價149元／盒），全台約300家門市販賣（A、B級店）預估業績約600萬元。」

Index「3頭4度」優質選果法

3頭：外觀整齊、果串扎實。果粒微橢圓、果肉緊密。果粉越濃厚越棒。

4度：果串澤紫黑色、均勻。種籽褐色、大肉質優。每年6～8月、10～12月是白冷圳葡萄的產季，葡萄只要果粒飽滿、色澤黑亮、果粉多，就是好吃的葡萄。

(中國時報)