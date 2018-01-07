全聯攜手新社農會推在地好物

農委會胡忠一主任祕書協同江啟臣立委於全聯現場體驗採收葡萄。圖片提供全聯

友善列印
中國時報
報導王儒哲
全聯蔡穎惇特助協同農委會胡主祕、江啟臣立委與台中青農共同推廣新社農產。圖片提供全聯

新社素有「中部陽明山」之稱，不但土地肥沃，更有著許多農場；而身為全台灣最大的現代化農產品銷售通路，全聯福利中心一向致力於深耕在地農產品，近年全聯與台中市新社區農會攜手合作，兩者的結合，將新社地區最知名的菇類特產及特級葡萄，推廣給全台灣的民眾。

有著「菇鄉」之稱的台中市新社區，根據農業試驗所統計，新社的香菇栽培面積達200公頃，生產的香菇占全台產量的一半以上，國人吃到的國產乾香菇，更有8成來自新社。

通過「吉園圃2.0」、「產銷履歷」、「台灣香菇」三大認證的新社菇，具有高營養價值，富含礦物質、多種維他命，蛋白質是柳橙的4倍，蘋果的12倍，曾被西方學者冠上「蔬菜牛排」的封號。

新社區農會更從2011年開始，每年皆舉辦「菇類產業優質香菇評鑑活動」，以鼓勵菇農及菇類產銷班班員生產出最優質的香菇，不但能讓大家吃到好的香菇，更讓人食得安心。

白冷圳葡萄有產銷履歷

來自台中市新社區農業專區－白冷圳灌區育成友善環境所生產的巨峰葡萄－安全、新鮮、美味果品，奉獻給您，讓消費者享受台灣好味道。產銷履歷證，全程套袋，果粉完整無藥斑，色澤呈紫黑色，果粒大小整齊。

全聯福利中心表示：「為強調在地化與食的安心，時常推廣有機農法、產銷履歷、安心認證等訴求的商品，此次與台中新社區農會共同推廣的菇類、葡萄，就是台灣農產在地好物，鼓勵大家可以吃在地、吃對時，搭配本次火鍋祭的活動，預估帶動新鮮菇類創造800萬元業績、白冷圳葡萄（產銷履歷，約500克／盒、售價149元／盒），全台約300家門市販賣（A、B級店）預估業績約600萬元。」

Index「3頭4度」優質選果法

3頭：外觀整齊、果串扎實。果粒微橢圓、果肉緊密。果粉越濃厚越棒。

4度：果串澤紫黑色、均勻。種籽褐色、大肉質優。每年6～8月、10～12月是白冷圳葡萄的產季，葡萄只要果粒飽滿、色澤黑亮、果粉多，就是好吃的葡萄。

(中國時報)

加拿大冰酒美味來自意外 愛其華花中花天然寶石花草風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。