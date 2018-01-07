2018年01月07日 01:04 中國時報 報導魏嘉虹

眾多頂級飯店選用的床墊品牌席伊麗（Sealy）2017年在台表現亮眼，業績雙位數成長、多間百貨櫃點樓面排名冠軍，更在台南開設了第一間5層樓的席伊麗精品館。

正值歲末年終，席伊麗床墊於2018年1月起至2月底，提供限量優惠，同時新春活動期間購買指定床墊，還有機會得到Raycop除蟎機、Panasonic國際牌除濕機、伊萊克斯吸塵器等總市價最高達1萬8500元的超優質贈品。

承襲百年優良傳統，擁有與骨科權威專業團隊共同研發的「鈦合金材質－專利美姿感應彈簧」系統；鈦合金因其輕巧堅韌的特性，長期被使用在航太科技、高級高爾夫球桿上，席伊麗首度運用於床墊彈簧系統，讓您體驗台北寒舍艾美酒店、日月潭日月行館、新加坡金沙豪華飯店、澳門威尼斯人酒店等全球知名飯店所帶來的頂級睡眠。

意者可前往席伊麗百貨專櫃、門市洽詢，或電0800-710-899，或上官網www.sealy.com.tw查詢。

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2018新春期間優惠：

1.美姿UniCased系列床墊限量優惠出清，折扣優惠中

2.皇冠系列床墊85折，再享滿萬送千

3.買指定床款，再享最高5％現金回饋

4.購買床墊即享免費舊床回收一床（市價1000元）

5.來店試躺即可獲得席伊麗驚喜紅包禮一份（數量有限，送完為止）

(中國時報)