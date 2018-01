2018年01月07日 01:04 中國時報 報導王儒哲

邱吉爾公認為20世紀最重要的政治領袖之一,領導英國人民贏得了第二次世界大戰,並曾榮獲諾貝爾和平獎提名,也被美國雜誌《People》列為近百年來世界最有說服力的演說家之一。

邱吉爾的致理名言說明了他的人生理念與初衷:「我沒有別的,只有熱血、辛勞、眼淚和汗水獻給大家。」(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.)

作為大英帝國的雄獅,邱吉爾亦是優雅干邑路易十三的忠實擁護者。1948年,在法國普羅旺斯撰寫回憶錄的邱吉爾邂逅了路易十三,演變成了深刻而持久的熱愛,成為了邱吉爾的不二之選。每個難以入眠,心懷天下的深夜,路易十三與雪茄一直是他忠實的同伴。

記錄了邱吉爾一生的傳記電影《最黑暗的時刻Darkest Hour》中,深夜,邱吉爾習慣在深思時斟上一杯路易十三,這杯馥郁的酒液,陪伴他迸發出演繹言語魅力的靈感思緒。

