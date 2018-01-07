台灣三洋福利品超值購

2018年01月07日 01:04 中國時報 報導郭隆富

台灣三洋粉絲團

台灣三洋福利品超值購圖片提供台灣三洋

台灣三洋將於元月17至19日在新北市泰山廠（新北市泰山區貴鳳街35號），上午10：00～20：00（入場時間依會場情況調整），舉辦福利品特賣會，先到先選，精打細算的您，這次絕對不能錯過。

93公升單門電冰箱，原價8000元，驚喜價4000元。

123公升雙門電冰箱，原價1萬2900元，驚喜價7900元 。

528公升三門直流變頻電冰箱，原價2萬9300元，驚喜價1萬8900元。

13公斤超音波洗衣機，原價1萬7500元，驚喜價9500元。

6.5公斤單槽洗衣機，原價6900元，驚喜價4500元。

170公升直立式冷凍櫃，原價1萬2800元，驚喜價6900元。

43型LED液晶顯示器，原價1萬5800元，驚喜價8800元。

55型4K2K LED液晶顯示器，原價2萬2900元，驚喜價1萬4500元。

2.2kW窗型冷氣機，原價1萬5900元，驚喜價8300元。

2.8kW窗型冷氣機，原價1萬8500元，驚喜價1萬300元。

3.6kW窗型冷氣，原價2萬900元，驚喜價1萬1900元。

2.8kW定頻分離式冷氣，原價1萬8900元，驚喜價1萬900元。

2.2kW變頻分離式冷氣機，原價1萬9500元，驚喜價1萬1500元。

2.8kW變頻分離式冷氣機，原價2萬1500元，驚喜價1萬3500元。

可水洗刮鬍刀，原價1290元，驚喜價790元。

負離子吹風機，原價790元，驚喜價390元。

真空旋風吸塵器，原價2980元，驚喜價1900元。

定時電暖器，原價1890元，驚喜價1050元。

14吋遙控DC節能扇，原價2490元，驚喜價1490元。

16吋遙控立扇，原價1980元，驚喜價1290元。

氣炸鍋，原價4350元，驚喜價2490元。

30公升旋風電烤箱，原價3290元，驚喜價2290元。

11人份全不銹鋼電鍋，原價3680元，驚喜價2,500元

10人份電子鍋，原價1490元，驚喜價1100元。

3.8公升電熱水瓶，原價2090元，驚喜價1200元。

義式4人份咖啡機，原價1490元，驚喜價990元。

附註：

1.特賣會現場備有汽、機車停車場

2.冷氣機安裝費另計

3.送貨免運費，偏遠、離島地區除外

4.請親臨會場選購，恕不接受電話訂購

5.特價恕不接受信用卡，無隨貨贈送贈品

(中國時報)