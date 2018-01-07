甜點遇上茶 極品絕配

「法式伯爵巧克力慕斯蛋糕」口感多層次，巧克力入口即化，甜而不膩口感令人回味，建議售價1350元／7吋。（TWG Tea提供）

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中國時報
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女性消費者最愛甜點「香草波本茶香獅城驚艷派」，酸甜草莓搭配南非國寶茶製作，建議售價980元／7吋、1350元／9吋。（TWG Tea提供）
TWG Tea提供多種類「茶香馬卡龍」，建議售價60元／單顆。（徐力剛攝）
「魅惑綠茶味雪酪」強調不添加牛奶製作，綿密雪酪柑橘類香氣明顯，建議售價95元／單球、180元／雙球、260元／3球。（徐力剛攝）

「寧可一日無食，不可一日無茶」，足見茶在東、西方社會都占有的重要地位。茶可飲，也能入味成甜點，TWG Tea以茶為本，當茶葉與熱水交融瞬間，茶葉悠然伸展，輕啜一口茶湯，茶香縈繞口中，再搭配以茶製成甜點，茶宴新品讓人回味再三。

「茶樹／Camellia sinensis」是製作茶葉原料，依照不同加工方式呈現不同色澤，歐洲以茶葉顏色區分成白、黃、綠、藍、黑、熟成（普洱）茶6大種類。TWG Tea透過契作方式與優質茶農合作，監控各地氣候、降雨量等茶葉收成因素，每年透過評選篩選頂級原葉茶，再經過研究室科學檢驗，帶給消費者最佳品茗體驗。

伯爵慕斯 甜而不膩

TWG Tea將「茶粉」用於製作含水量低甜點，例如將茶粉融入麵團製作茶香餅乾，香氣濃厚；另「萃取茶湯」方式適合製作水分含量高的慕斯類甜點，口感較溼潤。

新品「法式伯爵巧克力慕斯蛋糕」以杏仁脆餅堆疊海綿蛋糕為基底，加入巧克力奶油點綴，伯爵茶慕斯混合茶品製作，特有佛手柑香氣濃郁、尾韻果香明顯，慕斯搭配細碎榛果顆粒層次感十足，甜而不膩。

「香草波本茶香獅城驚艷派」做工繁複，使用波本島香草莢與茶品「南非國寶茶」調和，內餡夾入新鮮草莓與卡士達醬，一口咬下焦糖化外皮帶有脆度，微酸草莓具畫龍點睛之效，深受女性消費者喜愛。特製「蝴蝶夫人茶味果凍」以綠茶為元素，製作茶凍黏稠度低，搭配司康品嘗淡雅茶香直竄腦門，口感清爽。

綠茶雪酪 大人風甜點

另款「魅惑綠茶味雪酪」口感偏酸，冰涼雪酪無添加牛奶，佐以柑橘果、金桔與茶品綠茶製作，酸溜溜金桔讓口中唾液旺盛分泌，香甜蜂蜜味環繞口中，後勁微苦是大人風甜點。黑色外觀的「拿破崙探險茶佐焦糖馬卡龍」加入竹炭粉調和，酥脆外皮夾入黑茶製作鹽味奶油焦糖內餡，結合黑茶蜜甜香氣幻妙誘人。

(中國時報)

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