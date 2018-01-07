不老歌手飆唱29曲嗨翻

團員平均年齡60歲，熱情依舊不減。

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中國時報
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台北愛樂市民合唱團演出搭配舞蹈，動作整齊劃一。
台北愛樂市民合唱成立3年，團員高達80人。

「台北愛樂市民合唱團」成立短短3年，全團共有80幾人，由一群平均年齡60歲的「不老歌手」組成，4日在國家音樂廳演出，團長王郁玫表示演出完美落幕，結束時每位團員帶著滿足的笑容，台下的親友坦言聽到演出的1/3時，被台上的不老歌手感動，忍不住落淚，「他們的認真、熱情，大家都看在眼裡。」

團員為音樂會籌備半年之久，總顧問程立敏坦言，合唱團成員年齡從25到75歲，橫跨老中青三代，各自都是真心愛音樂而來參加，並可提升音樂素養，團員認為音樂有自己的態度，是一件很酷的事情，整場音樂會皆背譜，對年紀大的長輩面臨到一定的困難，「我們就算練習一百、一千遍，硬是要練起來」，音樂的速度也不能慢，練習時大家互相扶持、打氣，度過低潮期。

愛樂高歌 傳遞心聲

長輩也透過音樂與家中的孩子建立起好的橋梁，彼此不會有代溝，直說：「我們把藝術當成傳家寶，給孩子做榜樣。」王郁玫透露，「台北愛樂市民合唱團」創立初衷是台灣面臨高齡化社會，希望長輩活得開心、樂而忘齡，並回饋社會。

合唱團主要精神：熱情、創意、視野國際化。長達2小時的音樂會，飆唱29首歌，更是一口氣帶來國、台、英語，以及拉丁歌曲，特別針對熟齡人口，設計一系列觸動觀眾心聲的組曲。「台北愛樂市民合唱團」21日將在台北愛樂基金會進行招考，不限年齡自由參加，歡迎一同加入歡唱行列。

(中國時報)

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