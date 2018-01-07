比斯卡亞眼技吸票房4.6億

比斯卡亞（右）全片皆以半臉示人，展現另類演技。（海鵬提供）

友善列印
中國時報
報導
比斯卡亞

法國影壇俊帥男星比斯卡亞（Nahuel Perez Biscayart），在最新作《天上再見》藏起迷人臉龐，不惜毀容上陣，飾演一名遭到毀容、無法言語的畫家，台詞不到10句。這位南特影展史上最年輕影帝，只能以半張臉外加「眼技」演出，拍攝時挑戰相當大，卻也讓他一舉成名，吸引200萬觀眾觀影！

比斯卡亞從畢卡索作品中扭曲的臉汲取創作靈感，親手創出38款美侖美奐的華麗面具，不僅個個造型獨特，更精準傳達人生的悲歡離合。該片耗資7億打造出富麗堂皇的豪宅及派對，法國票房迄今已破4.6億台幣。

封帝後星運開

「眼技」驚人的比斯卡亞原籍阿根廷，雖然年輕卻最擅長詮釋複雜情感，一雙圓大眼睛教人印象深刻。他18歲便進入阿根廷影壇，南特影展封帝後星運大開，不少國際名導指名與他合作。

電影敘述出身法國貴族的愛德華，在亂世中不得不提槍上戰場，為拯救同袍阿爾伯特，原本俊俏的臉龐慘遭炸傷。受傷的他不忍讓家人難過，選擇躲在面具後面、過著窮途潦倒的生活。此時背信忘義的小人軍官竟發起災難財，在戰後飛黃騰達。

為實現心中的正義，愛德華與阿爾伯特決定放手一搏，在巴黎陷入金錢、名利的狂歡時，暗地裡展開華麗絕美復仇行動。電影12日在台上映。

(中國時報)

《天上再見》原著熱銷300萬冊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。