比斯卡亞眼技吸票房4.6億

2018年01月07日 01:05 中國時報 潘鈺楨 報導

比斯卡亞

法國影壇俊帥男星比斯卡亞（Nahuel Perez Biscayart），在最新作《天上再見》藏起迷人臉龐，不惜毀容上陣，飾演一名遭到毀容、無法言語的畫家，台詞不到10句。這位南特影展史上最年輕影帝，只能以半張臉外加「眼技」演出，拍攝時挑戰相當大，卻也讓他一舉成名，吸引200萬觀眾觀影！

比斯卡亞從畢卡索作品中扭曲的臉汲取創作靈感，親手創出38款美侖美奐的華麗面具，不僅個個造型獨特，更精準傳達人生的悲歡離合。該片耗資7億打造出富麗堂皇的豪宅及派對，法國票房迄今已破4.6億台幣。

封帝後星運開

「眼技」驚人的比斯卡亞原籍阿根廷，雖然年輕卻最擅長詮釋複雜情感，一雙圓大眼睛教人印象深刻。他18歲便進入阿根廷影壇，南特影展封帝後星運大開，不少國際名導指名與他合作。

電影敘述出身法國貴族的愛德華，在亂世中不得不提槍上戰場，為拯救同袍阿爾伯特，原本俊俏的臉龐慘遭炸傷。受傷的他不忍讓家人難過，選擇躲在面具後面、過著窮途潦倒的生活。此時背信忘義的小人軍官竟發起災難財，在戰後飛黃騰達。

為實現心中的正義，愛德華與阿爾伯特決定放手一搏，在巴黎陷入金錢、名利的狂歡時，暗地裡展開華麗絕美復仇行動。電影12日在台上映。

(中國時報)