《勞基法》修正案 最快今強行三讀

2018年01月08日 01:13 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 、 崔慈悌 ／台北報導 中時電子報／ 黃鈺潔 ／台北報導 中時電子報／

立法院臨時會將處理《勞基法》修正草案，民進黨團則為確保能搶先送案，防止在野黨的案海攻勢，輪班夜宿在立院議場門口。（劉宗龍攝）

時代力量立委們持續在總統府前靜坐，員警只能冒著大雨及低溫站崗維持秩序。（黃世麒攝）

立法院臨時會今將處理107年中央政府總預算及《勞動基準法》協商，由於民進黨團訂定最慢周三完成《勞基法》三讀，黨團評估，若狀況一直很混亂，不排除提早至今天或明天強行三讀，儘速完成修法。對於勞團及外界質疑，綠委坦言「只能承擔了」。

搶送案 綠委夜宿議場外

民進黨日前就《勞基法》修正草案提出修正動議補救，規定在至少應有連續11小時之休息時間的前提下，增加「因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者」，得變更休息時間不少於連續8小時。

國民黨團對修正內容仍不滿意，堅決退回「鬆綁七休一」及「輪班間隔8小時」條文。國民黨團書記長林為洲表示，今天會先透過協商，看執政黨誠意，若不行，「不排除來硬的」。

勞團今起將夜宿立院抗議，立法院周遭已架起層層拒馬，緊張氣氛山雨欲來。

再修法 54.2％民眾支持

民進黨為確保今天院會能順利召開，上周五就派綠委輪值，夜宿議場門口；今天議場開門後，將搶先進入議場送案，以防國民黨提「案海策略」杯葛議事。

民進黨團總召柯建銘說，今上午將先處理總預算報告宣讀，並進行預算協商，下午才有可能進行《勞基法》協商。柯說，國民黨這幾天策略上有點失策，有被邊緣化的傾向，推論今天的杯葛動作「在所難免」，院會議事情況很難預估，但是會見招拆招。

林為洲表示，黨團已經準備幾百案修正動議，儘管民進黨守著議場門口，國民黨團仍可以在會議中提案，如果民進黨再採取「一事不二議」手段，不排除採取強占主席台等強硬方式杯葛。

對於《勞基法》再修法，根據《今周刊》昨天公布的民調，有54.2％民眾支持，對賴揆日前表示政府應啟動下一階段修法，則有近9成民眾認為，現行規定無法一體適用農林漁牧、社工、新聞媒體等不同屬性行業，應該針對不同行業訂定專章或專法。

爭議性較大的的七休一鬆綁部分，有50.4％民眾贊成改為14休2，46.2％民眾不贊成；輪班間隔彈性調整為至少8小時部分，有51.9％民眾贊成在勞工和企業都同意情況下，可以將兩班之間的休息時間從11小時調整為8小時。

(中國時報)