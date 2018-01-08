大陸啟用M503航線 蔡籲兩岸盡速協商

2018年01月08日 01:13 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

大陸啟用M503航線，蔡英文總統昨緊急召集國安高層會議，譴責此舉是對區域安全的破壞與挑釁，也是不負責任的做法，要求國軍提升監控並強化部署。蔡英文也呼籲北京當局，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，兩岸盡速展開技術性協商。

重申影響區域安全與飛安

北韓及中國大陸近期在東亞區域間頻繁進行軍事行動，大陸更在未經協商下啟用M503等爭議航線，蔡英文昨天偕行政院長賴清德召集國安高層會議，與國安會祕書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月等人就近期局勢進行研商。

蔡英文在會中指出，大陸近日在台海沿線啟用M503等爭議航線，不僅嚴重影響區域安全與飛安，更構成對台灣政治和軍事上的威脅和挑釁行為，衝擊區域安全與穩定，「我們認為中國大陸身為區域一員，應擔當區域穩定義務，類似不恰當作為，是不負責任的做法」。

她要求國安相關部會總動員，掌握區域情勢的動態變化，強化各項因應作為的整備工作，並與相關國家保持緊密聯繫，以鞏固國家安全及保障人民福祉。

對於中國軍事動態，蔡英文也要求國軍提升全面監控與掌握能力，並強化預警、部署、整備等措施，「以實際行動展現保衛國家、捍衛人民的決心」。

要求軍方強化監控、部署

由於北京當局是在未經協商下片面啟用爭議航線，蔡英文認為，這不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見，要求外交與民航單位持續向各國政府、民航業者與國際組織說明，爭取國際社會理解與支持。

為化解此一事件對區域穩定、飛安及兩岸關係造成的負面衝擊，蔡英文強調，我們願以負責任態度共同面對解決問題，呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係。

針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，她也呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

(中國時報)