4年造60艘 海軍祭狼群戰術

國人自製的光華6號飛彈快艇參與作戰操演。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
光華6號2代飛彈快艇發射雄風2型飛彈，準備攔截靶機。（本報資料照片）

據了解，為反制中共海軍，發展不對稱作戰，軍方祭出「狼群戰術」，研擬籌建60艘45噸匿蹤微型飛彈突擊艇，由中科院委製，海軍編列預算委託民間廠商建造，預計4年成軍。

中科院委製 民間廠建造

根據中科院的邀商說明會內容指出，微型飛彈突擊艇的排水量滿載約45噸、全長約21.4公尺、全寬約5.4公尺、吃水2.4公尺、船速滿載時最高航速35節以上、續航力則以最高時速35節至少達100浬，耐波性要在蒲氏五級風以下可正常執行任務，蒲氏七級風以下結構與穩度無航行安全顧慮；在船體結構上可採玻璃強化塑膠（FRP）或鋁合金兩種，船體外型具雷達匿蹤（RCS）造型設計。

據了解，中科院已於5日邀集船廠舉辦說明會，說明微型飛彈突擊艇不需戰鬥系統，也沒有雷達，外型具有匿蹤（RCS）設計，採用遊艇外觀造型，可與漁船混在一起，一旦突發狀況可採不對稱作戰，載著飛彈打了就跑，期達到奇襲的效果。

軍方仍有爭議 政策急就章

事實上，這項政策在海軍內部仍有相當爭議。海軍於1979年到1981年，在3年間，也做了50艘的海鷗級飛彈快艇，噸位為47噸，與現在想做的突擊艇差不多，海鷗級快艇由於老舊，於2012年7月除役，並由30艘光華六號飛彈快艇取代。光華六號飛彈快艇有185噸，配二聯裝的雄二飛彈。

軍方內部坦言，這項政策是由上而下發動，有些急就章，當初海鷗級快艇汰除後，之所以沒有再造同樣大小的船，就是認為噸位太小，作戰功能有限。

蔡任內第一項 宣示意義大

據了解，獵雷艦案受挫後，蔡政府為堅定國艦國造政策，於是積極推動微型飛彈突擊艇案，而且突擊艇的建造技術不難，建造時間又短，是蔡政府任內規畫的第一項國艦國造項目，有其重大宣示意義。

(中國時報)

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