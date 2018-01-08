大陸啟用M503航線 蔡想藉機重啟協商「不可能」

圖為上海航空情報區管制人員向媒體解說，大陸現有的A470航路非常擁擠，新開M503航路對兩岸及國際航空公司都有利。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／北京報導

針對M503相關航線啟用，蔡英文總統7日傍晚呼籲北京應善盡區域責任，盡速恢復兩岸協商。對此，上海社科院台研中心執行主任盛九元表示，現在雙方協商渠道中斷的核心原因就是蔡政府不承認「九二共識」，這個呼籲是「本末倒置」；北京聯合大學台研院副院長李振廣則表示，蔡英文想藉此機會重啟兩岸協商談判是「不可能的」，大陸一貫立場就是蔡政府不承認「九二共識」，就沒得談。

總統府7日傍晚發布新聞稿稱，針對中方在未經協商下片面啟用M503等爭議航線，蔡總統表示，為化解此一事件對區域穩定、飛安以及兩岸關係造成的負面衝擊，願以負責任態度共同面對解決問題。並呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據2015年兩岸達成之共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

對此，李振廣7日受訪時表示，M503航線已論證多年，多數問題也已解決，如果蔡政府不挑事的話，身為民航航線的M503及其接續航線並不會構成軍事威脅。他說，蔡英文想藉此機會重啟兩岸協商談判是「不可能的」，大陸一貫立場就是蔡政府不承認具一中內涵的「九二共識」，就沒得談。

上海社科院台研中心執行主任盛九元則表示，現在雙方協商渠道中斷的核心原因就是蔡政府不承認「九二共識」，這個呼籲是「本末倒置」。他說，M503相關航線啟用有其客觀需要，是為了加強飛安、增加兩岸航班。「如果台灣當局罔顧兩岸的實際需要，還是堅持不承認九二共識，最終只能接受這個結果。」

(中國時報)

大陸啟用M503航線 蔡籲兩岸盡速協商
4年造60艘 海軍祭狼群戰術
M503航路 民航局坦言目前無解
中時電子報App大變身 千種好康送給你
4年造60艘 海軍祭狼群戰術 M503航路 民航局坦言目前無解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。