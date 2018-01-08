大陸啟用M503航線 蔡想藉機重啟協商「不可能」

2018年01月08日 01:13 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

針對M503相關航線啟用，蔡英文總統7日傍晚呼籲北京應善盡區域責任，盡速恢復兩岸協商。對此，上海社科院台研中心執行主任盛九元表示，現在雙方協商渠道中斷的核心原因就是蔡政府不承認「九二共識」，這個呼籲是「本末倒置」；北京聯合大學台研院副院長李振廣則表示，蔡英文想藉此機會重啟兩岸協商談判是「不可能的」，大陸一貫立場就是蔡政府不承認「九二共識」，就沒得談。

總統府7日傍晚發布新聞稿稱，針對中方在未經協商下片面啟用M503等爭議航線，蔡總統表示，為化解此一事件對區域穩定、飛安以及兩岸關係造成的負面衝擊，願以負責任態度共同面對解決問題。並呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據2015年兩岸達成之共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

對此，李振廣7日受訪時表示，M503航線已論證多年，多數問題也已解決，如果蔡政府不挑事的話，身為民航航線的M503及其接續航線並不會構成軍事威脅。他說，蔡英文想藉此機會重啟兩岸協商談判是「不可能的」，大陸一貫立場就是蔡政府不承認具一中內涵的「九二共識」，就沒得談。

上海社科院台研中心執行主任盛九元則表示，現在雙方協商渠道中斷的核心原因就是蔡政府不承認「九二共識」，這個呼籲是「本末倒置」。他說，M503相關航線啟用有其客觀需要，是為了加強飛安、增加兩岸航班。「如果台灣當局罔顧兩岸的實際需要，還是堅持不承認九二共識，最終只能接受這個結果。」

(中國時報)