M503航路 民航局坦言目前無解

2018年01月08日 01:13 中國時報 王思慧／台北報導

大陸在上周四在兩岸未溝通前啟用近台灣海峽中線的M503北向航路，及另三條M503轉接航路，引發國安及飛安問題，交通部民航局昨日坦言，目前為止還沒有具體作法。另外，興建中的廈門翔安機場因直線距離金門僅約十公里，民航局亦盼兩岸航管速溝通，降低可能衝擊。

總統蔡英文昨晚針對M503航路召開國安會議，民航局表示，將依照指示全力配合與大陸召開協商。民航局統計，從上周四到昨晚八時為止，使用M503航路的航班共102班。

民航局在上周五找來四家航空業者表達政府立場，要求業者勿使用未經溝通確認航路，否則發生和後果，業者要自負。若業者執意飛航，民航局強調不排除有後續處置，至於是什麼處置，民航局說，具體作法先保留，先思考政策上處理。

此外，根據民航局掌握的資料，廈門翔安機場距離金門機場只有10公里，可能會使用台灣往金門的W6航路，啟用前，兩岸若未事先協商，恐造成航管問題。

民航局表示，已將相關資料提報陸委會，目前兩岸民航單位無法對話，只能從周邊間接取得資料。翔安機場2013年底開始填海工程，原預計2020年啟用，現在可能延至2025年。

民航局航管組長薛少怡指出，因無法取得翔安機場跑道資料，也不清楚翔安機場未來航線規劃，從飛安考量，機場在啟用前，無論是航線管制協調及航管搭配，兩岸民航技術部門一定要坐下來談。

(中國時報)