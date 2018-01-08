M503航路 民航局坦言目前無解

友善列印
中國時報
王思慧／台北報導

大陸在上周四在兩岸未溝通前啟用近台灣海峽中線的M503北向航路，及另三條M503轉接航路，引發國安及飛安問題，交通部民航局昨日坦言，目前為止還沒有具體作法。另外，興建中的廈門翔安機場因直線距離金門僅約十公里，民航局亦盼兩岸航管速溝通，降低可能衝擊。

總統蔡英文昨晚針對M503航路召開國安會議，民航局表示，將依照指示全力配合與大陸召開協商。民航局統計，從上周四到昨晚八時為止，使用M503航路的航班共102班。

民航局在上周五找來四家航空業者表達政府立場，要求業者勿使用未經溝通確認航路，否則發生和後果，業者要自負。若業者執意飛航，民航局強調不排除有後續處置，至於是什麼處置，民航局說，具體作法先保留，先思考政策上處理。

此外，根據民航局掌握的資料，廈門翔安機場距離金門機場只有10公里，可能會使用台灣往金門的W6航路，啟用前，兩岸若未事先協商，恐造成航管問題。

民航局表示，已將相關資料提報陸委會，目前兩岸民航單位無法對話，只能從周邊間接取得資料。翔安機場2013年底開始填海工程，原預計2020年啟用，現在可能延至2025年。

民航局航管組長薛少怡指出，因無法取得翔安機場跑道資料，也不清楚翔安機場未來航線規劃，從飛安考量，機場在啟用前，無論是航線管制協調及航管搭配，兩岸民航技術部門一定要坐下來談。

(中國時報)

大陸啟用M503航線 蔡想藉機重啟… 要我倍增軍費 美得多釋善意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。