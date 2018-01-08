新聞透視－作戰左支右絀 突擊艇效益不大

國人自製的光華6號飛彈快艇參與作戰操演。（本報資料照片）

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中國時報

兩岸戰場環境已變，軍方再做微型飛彈突擊艇的作戰效益不大，只能說在海軍獵雷艦案解約後，國艦國造政策重挫，軍方一下多出不少預算額度，於是先搶著造簡單的小艇，一來可做為國艦國造的政績，再者，也可把預算分配給民間造船業，創造所謂五加二產業的價值。

海軍37年前就開始用小型飛彈快艇，每艘船配10名官兵，出海只能站著，也不能吃飯，不能跑太遠，加上快艇的耐波性不強，台灣海峽風浪又強，5級風浪就不能出海，即便3、4級風浪，小艇也搖晃的很厲害，作戰半徑又有限，所以艇上官兵執勤很辛苦。汰除後，自此便未再造50噸以下的小艇。

不過這種小艇配飛彈，打了就跑的概念，海軍始終不曾割捨，於是汰除作戰效能有限的海鷗快艇後，還造了光華六號以及沱江艦，還有光華三號錦江級艦等，都是幾百噸的船，裝上各型雄風飛彈，攻擊中共半渡的船隻。

這回軍方重啟爐灶，回頭再做45噸的飛彈突擊艇，沒有戰鬥系統，只是當做飛彈載台來用，問題是，這種小艇根本看不見，必須靠岸上的觀通系統指揮，以中共當前的軍力發展，戰時一定也摧毀雷達，突擊艇就成了瞎子，得靠自己去找目標攻擊，但它作戰時間又短，到時可能仍是躲在小漁港內，不敢出來。

再者，突擊艇要配置飛彈，這些備彈是要事先就放在漁港內，還是集中擺在左營軍港。若事先部署預置於漁港內，放哪裡？又是誰負責看管保養。換言之，利用小艇打狼群戰術，也要有一套完成規畫，不是造完小艇就能玩不對稱作戰了。

軍方這次造突擊艇的決策，略嫌草率，除了呼應國艦國造政策，討好蔡政府的五加二產業，讓民間業者能拿到訂單外，看不出有何軍事上效益。以當前的兩岸軍力對比，與其造突擊艇，不如在岸際部署射程達數百公里的雄風飛彈，既隱秘，又機動。軍方祭出狼群戰術，但選用的卻是突擊艇，實在過於一廂情願。

(中國時報)

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