5立委抗議 500警淋雨站崗

警政署長陳家欽7日深夜至凱道、立法院、行政院和中央聯合辦公大樓等員警執勤、待命處，逐一發放暖暖包，向員警說聲：「辛苦了。」（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導
時力立委為了抗議勞基法修正案，在總統府前搭起數個小帳篷夜宿，員警在大雨低溫下維安執勤，苦不堪言。（劉宗龍攝）

時代力量5名立委，不滿《勞基法》修法，連日占據總統府前凱道，台北市警局為防群眾失控，在總統府、凱道架起層層拒馬，並動員500名警力徹夜維護秩序，因寒流過境，員警累得人仰馬翻，現場只見警察頂著寒流與大雨執勤，有現場警察在群組中抱怨，為了幾名立委，動用500名警察，實在太扯了。台北市長柯文哲更直言，陳抗要依法申請，「尤其立法委員更要守法。」

交通管制 民眾怨聲載道

柯文哲強調，他作為外科醫師講求務實，上次下令強制驅離抗議《勞基法》的民眾，是因他們躺在馬路上、到處流竄，癱瘓西區交通，不處理不行。這次時代力量是在總統府前的人行道靜坐，交通影響較小，也沒有讓警方疲於奔命，所以動作沒那麼大。

外界質疑，是否擔心強制驅離，會影響日後選舉與時代力量結盟？柯婉轉說，「還好啦，不會啦。」他強調會看狀況，若有妨礙到交通、公共秩序，還是會處理。被問及有沒有最後處理期限？柯僅說「且戰且走」，處理陳抗是一種藝術，他強調，立法問題還是要回到立法院處理。

前立委林郁方則在臉書批評，抗議者在帳篷裡休息，反而是警察在露天淋雨，這樣的對比實在不夠悲壯，這樣的場景也很難感動人，「黃國昌要蔡英文走出總統府，應該自己先走出帳篷。」

林郁方也建議，不然就應該呼喚太陽花幾千兄弟到場參加抗議，「前提是你要還有動員的能力。」

林郁方嗆聲：黃走出帳篷

上周五以來，警方因時力立委占據總統府前，為維持秩序及安全，擴大實施交通管制，在衡陽路、公園路、愛國西路一帶設置拒馬，禁止人車通行，由於管制區多屬交通要道，民眾開車行經附近，遇上塞車，抱怨連連。

警方則動員500名員警，處理時力立委陳抗及周遭交管，但因適逢寒流過境、加上大雨，不少員警在風雨中值勤，冷得直打哆嗦。

此外，台北市警局為了因應部分勞工團體揚言今天將到立法院場外抗議，不排除夜宿院外長期抗爭，自7日晚間起在立法院各出入口，架設拒馬、3M高護欄等設施，另勞動部前也架設拒馬，並從8日清晨5時起對立法院周邊交通展開管制，以防勞團闖入滋事。

(中國時報)

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