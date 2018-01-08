民眾嗆黃國昌 「民進黨這樣 你要負責」

2018年01月08日 01:13 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

時代力量5位立委上周五至總統府前靜坐禁食，昨凌晨遭警方拆除遮雨帳篷，黃國昌等人穿著雨衣睡在地上。黃國昌昨開記者會痛批警方執法過當，過程中有一男子進入靜坐區，對黃嗆聲「你是太陽花學運那個對不對，今天民進黨這樣你要負責啦！你在那邊叫什麼啦？不然來來釘孤支啦！」黃僅表示「謝謝您的意見」。

由於連日大雨，時力周日凌晨臨時搬來帳篷遮雨，但遭警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，並將視為路障的帳篷拆除。但黃國昌並未理會警方，也沒在罰單上簽字。因無雨遮，黃國昌等人從凌晨就穿著雨衣及睡袋，整晚躺在路上淋雨，清晨才移到簡易遮雨棚。

黃在臉書指出，本以為2016已發生改變，但沒想到他熱愛的台灣，權柄濫用如此冷酷，「雨又變大了，但我心裡的雨更大」。他在記者會上時也說，很難說服自己相信這樣的事情還會在2018年發生。

黃強調，現在警方管制出入，許多網路媒體無法到現場，痛批台灣回到管制媒體老路；徐永明則說，警方強行拆掉遮雨棚，導致他們泡在雨中睡覺，他與黃都感冒了。

此外，黃國昌昨也透過律師到北檢提告警方執法過當，並在蛇籠及拒馬下簽署委任狀，怒批「這已不是勞基法的問題，也不是人權問題，這是人性問題」。徐永明怒轟，律師竟然要隔著鐵絲網才能簽委任書，質疑台灣只剩下禁制區及非禁制區兩個世界。

至於時力今天是否回到立法院備戰？黃國昌昨說，現在說還太早，他諷刺地說，也許稍後雨棚被拆掉，被帶上警備車，隨後又被載去丟包。

(中國時報)