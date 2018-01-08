民眾嗆黃國昌 「民進黨這樣 你要負責」

友善列印
中國時報
／台北報導

時代力量5位立委上周五至總統府前靜坐禁食，昨凌晨遭警方拆除遮雨帳篷，黃國昌等人穿著雨衣睡在地上。黃國昌昨開記者會痛批警方執法過當，過程中有一男子進入靜坐區，對黃嗆聲「你是太陽花學運那個對不對，今天民進黨這樣你要負責啦！你在那邊叫什麼啦？不然來來釘孤支啦！」黃僅表示「謝謝您的意見」。

由於連日大雨，時力周日凌晨臨時搬來帳篷遮雨，但遭警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，並將視為路障的帳篷拆除。但黃國昌並未理會警方，也沒在罰單上簽字。因無雨遮，黃國昌等人從凌晨就穿著雨衣及睡袋，整晚躺在路上淋雨，清晨才移到簡易遮雨棚。

黃在臉書指出，本以為2016已發生改變，但沒想到他熱愛的台灣，權柄濫用如此冷酷，「雨又變大了，但我心裡的雨更大」。他在記者會上時也說，很難說服自己相信這樣的事情還會在2018年發生。

黃強調，現在警方管制出入，許多網路媒體無法到現場，痛批台灣回到管制媒體老路；徐永明則說，警方強行拆掉遮雨棚，導致他們泡在雨中睡覺，他與黃都感冒了。

此外，黃國昌昨也透過律師到北檢提告警方執法過當，並在蛇籠及拒馬下簽署委任狀，怒批「這已不是勞基法的問題，也不是人權問題，這是人性問題」。徐永明怒轟，律師竟然要隔著鐵絲網才能簽委任書，質疑台灣只剩下禁制區及非禁制區兩個世界。

至於時力今天是否回到立法院備戰？黃國昌昨說，現在說還太早，他諷刺地說，也許稍後雨棚被拆掉，被帶上警備車，隨後又被載去丟包。

(中國時報)

5立委抗議 500警淋雨站崗 柯建銘：時力只會作秀 反自傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。