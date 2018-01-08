柯建銘：時力只會作秀 反自傷

2018年01月08日 01:13 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

時力堅守凱道不退，藍綠立委認為時力是「假抗爭，實為拚2018大選」。民進黨團總召柯建銘昨受訪時表示，時代力量不要再淋雨，一直作秀，反而傷自己，奉勸還是回到立院進行協商。

柯建銘則直言，時力一再要求退回《勞基法》修正草案，但連版本條文都沒提出，「不是只有作秀，這反而對你們有傷」。

柯建銘說，時力的主張常是前後矛盾，例如這幾天在凱道上再三要蔡英文總統出面，但過去又反對總統把手伸進立法院，「這是什麼邏輯？」時力走極端路線，恐會領導出另一種潮流的民粹，籲時力要考量整體社會氛圍。

國民黨團書記長林為洲指出，時力擔心其路線與民進黨太相近，擔心將來被民進黨吞掉，這次逮到勞工議題，想掌握勞工選票，與民進黨區隔，作為他們拚選舉的基本盤。

有綠委私下分析，時力是想擺脫黃國昌罷免案的負面印象，並為2018選舉創造話題，但是從各項民調來看，也有過半民眾支持修法，時力現在恐下不了台，社會支持的聲量會越來越小。

一名綠委直言，促轉、公投法修正等都已結束，時力距離年底選舉前可發揮的議題不多，所以才在《勞基法》上大張旗鼓，未來可能會繼續仿效「太陽花」作法衝撞政府。

但是綠委認為，時力把鬥爭對象轉移到同光譜的綠營，綠營選民不見得會埋單，隨著年底選舉腳步接近，時力恐「越來越慌」，會使出更多怪招。

國民黨政策會昨推出「過勞明信片」，列出保全、護理師、貨運司機、餐飲業等十大過勞產業，民眾可以至國民黨中央、地方黨部以及民代辦公室索取。國民黨發言人黃健豪呼籲民眾踴躍索取寄送，蔡政府用拒馬拒絕聽民眾聲音，那寄明信片，寫給他們看。

(中國時報)