新聞透視－柯、昌昔日戰友 為選舉交惡

2018年01月08日 01:13 中國時報 周毓翔

時代力量立委為擋《勞基法》再修正，屢次在媒體上與民進黨團總召柯建銘唇槍舌劍，彼此攻訐「刀刀見骨」。雙方梁子在上屆竹市立委選舉已結下，時力處處針對柯，是希望拉抬時力聲勢，在年底議員選舉上搶攻席位。

2014年發生太陽花學運時，柯建銘與民進黨大老在議場陪著學生、為他們看門，如同戰友。雙方交惡是在2016年立委選舉時，「萬年總召」柯建銘礙於黨規無法列名不分區，必須投入選舉，但沒想到最大的鐵板不是國民黨，而是時力角逐者邱顯智，時力甚至說「太陽花沒欠柯建銘任何恩情」，儘管柯還是在新竹市當選，但選舉期間的攻防已經讓雙方埋下交惡的引信。

去年10月底，民進黨團大會決議不再連署時力提案，被視為大綠小綠決裂的開始，柯建銘當時說許多議題都被時力「吃豆腐」，逼得時力得找藍委連署預算案，雙方關係溜滑梯式下降。

其實時力平常很少攻擊小英，多是用呼籲口吻向蔡英文喊話，但卻毫不客氣地攻擊柯建銘，想把柯建銘塑造成魔王般的角色，建立主要打擊目標。

柯建銘的老家「風城」新竹市恰巧是很適合時力培養實力的據點，竹市因為科學園區的關係移入許多科技新貴，年輕人口比例相較其他縣市都多，符合時力標榜年輕政黨以及網路世代的形象，因此在六都外，時力特別選定竹市做為重點，布局議員選舉。

時力將舉辦募款，這回在凱道上演淋雨苦行，目的就在搶攻媒體版面，製造輿論同情，拉抬2018聲勢。然而，《勞基法》再修法，依各家民調顯示，過半民眾支持，時力選擇《勞基法》做為戰場，可說是打錯算盤了。

(中國時報)