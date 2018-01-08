小英籲時力撤離坐下談 遭拒

2018年01月08日 01:13 中國時報 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨在臉書回覆立委洪慈庸，並致電給洪釋出善意。不過洪慈庸昨晚在記者會上說，黨團經討論後，無法同意得先設下撤離再與蔡英文總統親自面談的條件，「很遺憾跟她親自說明的機會沒有了」。由於沒有撤離，時力助理群昨晚決定繼續在凱道上搭起5個小帳蓬夜宿。

時力5位立委自上周五起在總統府前禁食抗議。洪慈庸在上周六於臉書寫了一封公開信給蔡英文，呼籲勞基法修法不要修惡。蔡英文昨在洪的臉書回信表示，這兩天天氣冷，看到大家的努力，相當不忍，但仍盼明天臨時會，大家回到國會坐下來協商。

洪慈庸昨晚召開記者會說，這次來到凱道，是希望親自與蔡英文溝通和說明《勞基法》修法的看法，過程中，蔡總統確曾親自打電話給她，希望能為《勞基法》達成最大共識，以及好好協商；時力一再表達很願意好好跟蔡總統談，畢竟攸關蔡競選時的政策，但很遺憾這個訴求無法達成。

洪慈庸說，蔡總統設下了一些前提條件，希望他們先承諾撤離，經過黨團討論過後無法同意，但他們還是會繼續為《勞基法》努力。

民進黨祕書長洪耀福昨晚表示，蔡英文總統希望時代力量可以結束抗爭，讓員警可儘快回去休息，若時力同意，大家就可以坐下來好好談，因昨晚未能與時力達成共識，無法安排會面。

洪耀福表示，蔡總統因考量警方已持續在現場數日徹夜執勤，也有許多的媒體辛苦守候，加上周一上班日可能造成的交通衝擊，蔡英文昨天上午請他居間協調，盼能讓抗爭活動儘速落幕。

他說，已分別致電立委林昶佐與洪慈庸，親自傳達蔡英文關心此事的態度，總統希望時代力量可以結束抗爭，如果時代力量委員同意，蔡英文會邀請民進黨黨團和時代力量黨團一同見面，希望透過坐下來傾聽彼此的意見，大家一起來努力為勞基法修法找出一個最佳的方案。可惜未能和時代力量達成共識，所以無法在昨晚安排相關會面。

(中國時報)