管爺保證 台大學雜費不亂漲

2018年01月08日 01:13 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長新當選人管中閔昨天闡述治校理念，表示要將台大帶往「未來大學」，他並強調不會隨便漲學雜費，校方經費不足應先自己想辦法。（鄭任南攝）

管中閔當選台大新校長後，昨天首度與媒體見面，他保證學雜費不會隨便漲，未來台大經費如有不足，學校要先做一些事，而不是動不動就在學生身上動腦筋。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔成為新校長，2月1日將上任。

由於，管中閔在國發會主委任內，曾提出「自由經濟示範區」的規畫，將高教納入其中，在示範區內的大學，學費可以更有彈性，被外界質疑是為「高學費」政策開一條路。如今，面對國內大學已多年沒有調漲學雜費，台大動向成為注目焦點。

活化資產 不當伸手族

對此議題，管中閔昨天在記者會中轉趨保守，他表示，台大不應該只是「永遠伸手」，自己要先做一些事，獲得肯定後，再去爭取更多經費，不是一開始就從學生身上動腦筋。

管中閔表示，學校經費困難，雖然可以跟政府伸手或是漲學費，但都有現實困難，他上任後，會努力活化校園資產及募款，同時也希望教育部在經費運用上給大學更大彈性，台大經費不足問題就可獲得緩解。

管中閔昨天與媒體茶敘，對於校務基金的投資，也決定推翻既有模式，明確表示，企業都有社會責任，大學當然也要負起社會責任，他上任後，將不再讓台大校務基金投資高汙染、高排碳的產業，他甚至還加碼，連高爭議的無良企業，台大校務基金也不會投資。

校務基金 拒汙染產業

台大17億校務基金中，高達15％、2.6億元的基金，投資於高汙染、高碳排等不利永續的化石燃料相關產業，包括近期備受爭議的亞泥、台塑等企業。在台大校長遴選過程中，台大學生會要求新校長應具體承諾「重新設定投資方案」、「不投資化石燃料產業」等訴求。

對於大學考招制度台大和清大這一、兩年來互相攻擊，成為高教笑話。管中閔表示，他不知道為何兩校會發展成這樣，國內大學要互相合作才有前途，他可以保證，未來台大和清大會有更多合作，不互相攻擊，因為攻擊不能解決問題。

(中國時報)