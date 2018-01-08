新聞側寫－管中閔自爆年輕很魯蛇 老爸冷戰4年

管中閔不是一開始就想選台大校長，後來一些台大老師找他談，希望為台大帶來改變，他才參與遴選。（本報系資料照片）

友善列印
中國時報

管中閔自稱年輕時是「魯蛇」，大學時就是打麻將、聽搖滾樂及讀新詩等三件事，父親覺得他沒救了，4年不跟他講話。他表示，因為自己不是一直都很成功，所以不會高高在上，他習慣聽別人講，上任後，也會聽台大師生的心聲。

管中閔1月3日眼睛才因為白內障開刀，所以很怕光，5日聽到自己當選台大校長，非常意外，「眼珠子幾乎快掉出來」。他在談治校理念的正式記者會結束後，後續加碼閒聊近1個小時，談他的「魯蛇生涯」及現在年輕人面臨的困難，並直言當選台大校長是意外。

管中閔大學讀的是文化大學經濟系，但在那段時間，他的生活相當荒唐，就是打麻將、聽搖滾樂及讀新詩，每天回家時，爸爸就睡了，父子互動很少，甚至有4年不講話。一直到當兵時，他寫信給父親，放假回家時父子聊天，父親遞給他一支菸，父子關係才漸漸解凍。

台大學生會去年12月19日舉辦8位校長候選人說明會，管中閔提出自己的「魯蛇生涯」與學生搏感情，並引用「草東沒有派對」的〈山海〉歌詞，「你們給不起我的美好，你們給不起我希望的未來」，呈現他能感同身受現代年輕人艱難的處境。

管中閔昨說，「草東沒有派對」的歌詞看似很厭世，但他們的主唱的公開發言，顯示對社會仍充滿熱情。他不是一直很成功的人，因此希望分享翻轉的經驗，給台大學生希望。

管中閔說，現在年輕人很茫然，不知道畢業後要做什麼？在台灣要找什麼工作？在國際上怎麼跟人競爭？因此，他當教授時，辦公室的門都是開著，因為學生可能好不容易鼓起勇氣來找老師，不該讓他們吃閉門羹。

管中閔不是一開始就想選台大校長，他說，自己不是台大畢業，「如果遴選時，人家把我當外人，那我當選的機率是0」。後來一些台大老師找他談，希望為台大帶來改變，他才參與遴選。

管中閔說，他在台大沒有班底，遴選過程中，到底誰投票支持他，他實在不知道。因此，他1月5日得知自己當選台大校長時，真的是很意外，驚訝到「眼珠子幾乎快掉出來」。

(中國時報)

台大校長當選人管中閔：人才問題迫在眉睫
霸氣敢言 管中閔逆轉勝關鍵
管中閔驚險當選台大校長 靠關鍵3票支持
友人爆料：管中閔當年超混的！
管爺保證 台大學雜費不亂漲 台大老化嚴重 憂淪二流師資

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。