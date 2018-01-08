台大老化嚴重 憂淪二流師資

2018年01月08日 01:13 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長新當選人管中閔昨天表示，台大教師老化嚴重，資淺教師比例太低，加上年金改革可能引發中間菁英教師出走，如果現在不趕快想辦法因應，台大搶不到國際一流人才，到時進來的將會是二等、甚至更差的師資。

管中閔指出，台大現有2063位教師呈現「老化狀態」，資淺老師比例太低，助理教授僅占18.1％，40歲以下老師310人、占15％；教授占比57％，50歲以下老師1099人、占53％；估計超過1/3老師將於10年內退休。

「人才已是迫在眉睫的問題。」管中閔說，台大有教學需求，必須補足教師，但若無國際競爭力，未來台大進用的老師不會好？他表示，未來將透過募款取得3至5億元經費，來改善老師待遇，以爭取更多人才。

管中閔表示，台大面臨許多困境，包括教育競爭力、人才競逐、研究創新、學術倫理及國際學術地位等，都亟待提升，他就任台大校長後，希望帶來改變。

因此，他提出三大驅動台大改變的引擎，包括：一、C School（具前瞻性的創意平台），培養破格思考與創造力的人才；二、U School（連結美歐的國際學區），與國際名校合作，建立新的國際品牌；三、T School（終身學習的人才基地），推動延伸教育，成為台大學生與校友的終身學習中心。

「要將台大從現代大學調整成未來大學。」管中閔說，他將積極推動國際合作，仿造上海交大、浙大模式，在徐州路校區建立國際聯合學院，在資訊工程、人工智慧、數位分析等領域，藉由國際合作奠定台大在世界學術界的地位。

(中國時報)