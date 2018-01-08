大學申請降門檻 招生大放水

今年學測26日登場，國寫首度分開考，80分鐘內要寫完2篇，對考生造成不少壓力。圖為學測考生力拚考前衝刺。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

學測將登場，參採學測成績的大學申請入學招生卻出現怪現象！據統計，今年申請入學第一階段採單科篩選有358系，比去年大增107系，其中有些校系和所採用篩選科目的關連性極低，譬如英語系僅用國文科篩選、資工系僅用社會科篩選，為的是更容易招生。

升學專家劉駿豪表示，去年申請入學第一階段，以國、英、數、社、自等單科進行篩選的共251系，今年則增加到358系，成長107系、43％。考生在學測國文、社會兩科最容易拿分，因此以國文單科篩選的從87系增加到137系、以社會單科篩選的從29系增加到53系，最受注目。

現在大學校系最多可用5科進行第一階段篩選，通過的考生，始得進入第二階段甄試。不過，許多大學校系為了更容易招生，第一階段就使出「放水策略」，不但採單科篩選，有的還以跟自己校系關連不大的科目進行篩選，若因此招進能力不夠或不適合就讀的學生，畢業後進入職場沒有競爭力，大學將自嘗惡果。

舉例來說，實踐大學應用英語系國際商務組（高雄校區）、長榮大學生物科技系、真理大學財務與精算系財務資訊組（台北校區）等，均以國文科進行單科篩選；中華大學資工系資訊應用組、實踐大學應用英語系（高雄校區）、大葉大學環工系等，則以社會科進行單科篩選。

對於單科篩選及篩選科目與校系本身無關的現象，招聯會執行祕書、清大教務長戴念華表示，通常面臨招生危機的校系比較會這麼做，不過這是校系自主的範疇，招聯會沒有立場干預。

不過實踐大學校長陳振貴直言，少子化太嚴重，愈來愈多大學校系採取讓學生容易入學、然後在畢業端進行管控的方式因應。以實踐大學來說，106學年台北校區註冊率高達96.53％，但高雄校區卻僅7成，因此，必須想辦法提升高雄校區的招生狀況。

陳振貴表示，考生在學測國文科通常會拿到比較好的分數，因此今年實踐大學應用英語系國際商務組（高雄校區）以國文科進行單科篩選，讓學生先進來，之後再好好教，並設定英語畢業門檻，確保畢業生有一定水準。

(中國時報)

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