國寫恐寫不完 英文變更難

2018年01月08日 01:13 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年大學學測1月26日、27日舉行，國文及英文兩科考到高三上範圍。高中老師說，今年學測「國語文寫作能力測驗」（簡稱國寫）要考生在80分鐘寫2篇文章，很多人恐怕寫不完；至於英文科考的單字從5000字增加到6000字，難度會提升不少。

101年學測有15萬4560人報考，之後受少子化衝擊，報考人數連續5年下降，不過今年呈現「迴光返照」達13萬6465人，比去年增加7705人，大學今年招生可暫時鬆口氣，不過之後少子化現象又加劇。

今年學測有相當大改變，國文及英文兩科將考試範圍從高二擴增到高三上；原本國文考科包含選擇題及非選擇題，改為國文（選擇題）及國寫兩科，分別在第一天及第二天的下午3時20分至4時40分考試，考80分鐘。

依大考中心公布的範例，國寫有兩題，一題知性題、一題感性題，考生要讀完引文後，寫一篇文章闡述見解。每篇引文大約A4紙半頁長度、字數不少，內容涉及科普、史地、生活及美學等領域。

板橋高中國文老師官廷森說，國寫測驗引文字數不少，加上可能是各種領域的內容，考生不見得熟悉，但卻要在短時間理解後，寫一篇文章闡述看法，其實是很大挑戰。

國寫有2題，考生80分鐘要寫2篇文章。官廷森指出，文長不一定好，但文短的話，許多重點無法完整陳述。因此，他建議考生，國寫每篇文章以550字到600字為宜，而且時間要控制好，一篇只能寫40分鐘，以免寫不完。

此外，英文科考試範圍擴充到高三上，已對學校教學產生影響。彰化高中英文老師白宏彬說，以前學測只考到高二，導致學生高三上的課程都不認真學，現在英文科考到高三上，學生上課態度好多了。

「今年學測英文科考題，份量和難度都會提升不少。」白宏彬表示，因為範圍變大，原本只考5000個英文單字，改成要考6000個，可想見題目會更難，考生要小心應付。

(中國時報)