6億恆春機場 淪為練功館

2018年01月08日 04:09 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

汽車廠商看中機場美景，也曾來取景拍攝廣告。（翻攝自恆春機場臉書）

機場也能練氣功？目前已無班機起飛的恆春機場，為了活化航站，開放場地租借，每周固定有氣功養生團體到航空站內練功，團員稱讚「機場的氣場很優！」航站亦租借給環島鐵馬活動、無人機練習試飛，希望免除「蚊子機場」惡名。

氣功團員大讚氣場好

恆春在地氣功養生團體，每周五晚上租借航站場地練功，已有1年多時間，日前還在航站內舉辦尾牙。團員稱讚機場是「五星級的場地」、「寧靜祥和的空間裡，開發人體自癒功能，1年多來已讓許多人經脈通暢，喜悅健康！」

恆春機場斥資6億元改為民用航空站，於2004年啟用，不過受落山風影響，遊客數每下愈況，2014年9月後已無飛機起降，存廢爭議不斷。屏東縣政府並不放棄，一直希望將「已在安寧病房」的恆春機場「救活」，提出開放國際商務包機試辦計畫，獲民航局支持，去年3月底試辦2年，但經9個多月，始終「等嘸人」，無任何包機起降。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，墾丁每年有幾百萬名觀光客，遊客量絕對不是問題，不過在航權、禁航區等行政問題上，能否配合航空公司，相關技術和細節有待協調，尤其恆春機場跑道僅1800公尺，只有ATR機型（雙螺旋槳發動機）可起降，部分航空公司飛機受限；若跑道能加長2400至2600公尺，ERJ機型（噴射客機）就能起降，機型選擇多，包機的機會就大。

恆春機場靜悄悄已成日常，去年8月，首次有飛行訓練雙螺旋槳飛機降落，讓機場人員非常興奮，搶著合影。恆春航空站主任韓瑞生表示，政府政策短期內無廢除機場計畫，就要想辦法活化。

廣告、MV也來取景

他說，機場有租借管理辦法，航站大廈目前除了氣功團體租借外，每年3、4月也有自行車團體租借，做為環島起終點站。另配合地方公益團體、學校，舉辦敦親睦鄰或戶外教學，帶小朋友參觀塔台；長榮大學航運管理系也曾舉辦航空營。

機場並開放做為學術研究單位，及軍方無人機練習、試飛場地，民營安捷飛航訓練中心訓練機，則會從台東基地飛至恆春機場，進行越野飛行訓練。此外，機場亦開放影片拍攝場地，曾有汽車廠商來拍攝廣告，電視劇、MV都看中機場美景，前來租借取景。

恆春機場編制目前僅剩主任1名、工務員與航管員各1名、航警3名，及消防隊7名，消防員同時支援航站行政工作。

恆春機場小檔案

恆春機場是台灣本土最南端，也是最小的機場，又稱為「五里亭機場」，在日據時期就存在，原為軍用機場，前總統陳水扁任內以平衡區域發展為由，花6億元改為民用機場，2004年元月10日啟航，但受恆春落山風側風影響，冬季班機時常無法正常起降，影響載客數，2004年台北－恆春航線有2萬3000多人次，2014年只剩768人次，終於在該年

9月停航。 整理：潘建志

(中國時報)