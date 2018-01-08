寒流今來襲 低溫下探7度

友善列印
中國時報
／台北報導

今年首波寒流今日下午報到，台南以北低溫會到10度以下，空曠地區甚至還有機率下探7度，水氣伴隨寒流影響，玉山、合歡山周二有機率降雪，周三起轉乾冷，降雪機率也將減退。氣象局昨日對全台17縣市發布低溫特報，提醒民眾應注意保暖。

氣象局昨針對台南以北的西半部14縣市、東部的宜蘭、離島金門、馬祖等，共17個縣市發布低溫特報，呼籲養殖業及在山坡地種植作物的農民嚴防寒害，民眾則應注意保暖，尤其有心血管疾病的民眾，以及對溫差較敏感的族群，例如老人、小孩，都要特別注意溫度變化，另一方面，民眾使用瓦斯熱水器時，也應注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

中央氣象局預報員程川芳指出，入冬以來首波寒流周一下午開始影響台灣，這也是入冬以來氣溫最低的一次，預計台南以北至宜蘭一帶，將出現8度到10度的低溫，台北也會來到10度，其他地區則可能出現11度到13度的低溫，中部以北的空曠地區，甚至還有可能出現7度的低溫。

程川芳表示，此波寒流影響時間大約會到周五，這期間各地氣溫都偏低，周六起寒流將減弱，氣溫才會逐步回升，至於降雨方面，到明日都還會受到水氣影響，屬於較為溼冷的天氣型態，預計周三開始水氣逐漸減少，使天氣轉為乾冷的型態。

程川芳指出，在降雪機率方面，由於氣象局預測至明日都還有水氣，也剛好遇上寒流影響期間，因此3000公尺以上的高山，在周二至周三清晨都有機率降雪，例如合歡山、玉山，但太平山降雪機率比較低，周三之後天氣型態逐漸轉為乾冷，降雪機率也會隨之減少。

(中國時報)

6億恆春機場 淪為練功館 預防流感 千萬別亂挖鼻孔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。