寒流今來襲 低溫下探7度

2018年01月08日 04:09 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

今年首波寒流今日下午報到，台南以北低溫會到10度以下，空曠地區甚至還有機率下探7度，水氣伴隨寒流影響，玉山、合歡山周二有機率降雪，周三起轉乾冷，降雪機率也將減退。氣象局昨日對全台17縣市發布低溫特報，提醒民眾應注意保暖。

氣象局昨針對台南以北的西半部14縣市、東部的宜蘭、離島金門、馬祖等，共17個縣市發布低溫特報，呼籲養殖業及在山坡地種植作物的農民嚴防寒害，民眾則應注意保暖，尤其有心血管疾病的民眾，以及對溫差較敏感的族群，例如老人、小孩，都要特別注意溫度變化，另一方面，民眾使用瓦斯熱水器時，也應注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

中央氣象局預報員程川芳指出，入冬以來首波寒流周一下午開始影響台灣，這也是入冬以來氣溫最低的一次，預計台南以北至宜蘭一帶，將出現8度到10度的低溫，台北也會來到10度，其他地區則可能出現11度到13度的低溫，中部以北的空曠地區，甚至還有可能出現7度的低溫。

程川芳表示，此波寒流影響時間大約會到周五，這期間各地氣溫都偏低，周六起寒流將減弱，氣溫才會逐步回升，至於降雨方面，到明日都還會受到水氣影響，屬於較為溼冷的天氣型態，預計周三開始水氣逐漸減少，使天氣轉為乾冷的型態。

程川芳指出，在降雪機率方面，由於氣象局預測至明日都還有水氣，也剛好遇上寒流影響期間，因此3000公尺以上的高山，在周二至周三清晨都有機率降雪，例如合歡山、玉山，但太平山降雪機率比較低，周三之後天氣型態逐漸轉為乾冷，降雪機率也會隨之減少。

(中國時報)