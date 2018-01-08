預防流感 千萬別亂挖鼻孔

友善列印
中國時報
／台北報導

截至去年12月31日，國內公費、自費流感疫苗接種將近588萬劑，但還是提前在今年1月初正式進入流行期，同時出現118件接種不良通報，所幸仍屬安全範圍內，醫師呼籲施打疫苗仍是預防的最好方法，個人預防最重要是戴口罩、不要「亂挖鼻孔」！

醫生表示，施打流感疫苗會改變流感病毒的生態，今年三價流感疫苗沒有B型山形株，導致此波流感疫情會比想像還要嚴重，尤其小孩感染機率更高，中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，大人已經反覆感染B流、本身有了一些抗體，所以B流發生在小孩才會較嚴重。等到山形株流行過後，流行感冒病毒會回到原有的平衡生態。

感染科醫生呼籲國人做好「個人預防」仍是當務之急，黃高彬指出，流感病毒入侵的三條途徑是口、眼與鼻，其中最危險的不是口而是鼻，所以人多之處要戴口罩，「亂挖鼻孔」是最不能做的動作，最容易導入病菌！

此次公費與自費接種流感疫苗將近588萬劑，衛福部食藥署統計，截至去年底的流感疫苗接種通報118件不良事件，其中34件嚴重不良事件，包括死亡（2例）、橫紋肌溶解、顏面神經麻痺、急性無力肢體麻痺等；另有84件非嚴重不良事件的症狀為痠痛、頭暈、嘔吐、嚐睡、發燒與注射部位局部反應等。

食藥署表示，上述118件疫苗不良事件的通報屬預期之中，仍然無法歸因於接種疫苗造成，平均每10萬劑注射通報2件不良，比例未高於去年；而2例死亡的案例本身已有慢性病、服用其他藥物，難以斷定是疫苗造成的因果關係。

目前疫苗不良事件通報資料評估，尚未看到必須採取相關措施的安全疑慮；食藥署將與全國藥物不良反應通報中心持續針對疫苗不良事件通報，進行安全訊號偵測。

(中國時報)

寒流今來襲 低溫下探7度 雲林再傳禽流感 鴨場也淪陷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。