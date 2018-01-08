預防流感 千萬別亂挖鼻孔

2018年01月08日 04:09 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

截至去年12月31日，國內公費、自費流感疫苗接種將近588萬劑，但還是提前在今年1月初正式進入流行期，同時出現118件接種不良通報，所幸仍屬安全範圍內，醫師呼籲施打疫苗仍是預防的最好方法，個人預防最重要是戴口罩、不要「亂挖鼻孔」！

醫生表示，施打流感疫苗會改變流感病毒的生態，今年三價流感疫苗沒有B型山形株，導致此波流感疫情會比想像還要嚴重，尤其小孩感染機率更高，中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，大人已經反覆感染B流、本身有了一些抗體，所以B流發生在小孩才會較嚴重。等到山形株流行過後，流行感冒病毒會回到原有的平衡生態。

感染科醫生呼籲國人做好「個人預防」仍是當務之急，黃高彬指出，流感病毒入侵的三條途徑是口、眼與鼻，其中最危險的不是口而是鼻，所以人多之處要戴口罩，「亂挖鼻孔」是最不能做的動作，最容易導入病菌！

此次公費與自費接種流感疫苗將近588萬劑，衛福部食藥署統計，截至去年底的流感疫苗接種通報118件不良事件，其中34件嚴重不良事件，包括死亡（2例）、橫紋肌溶解、顏面神經麻痺、急性無力肢體麻痺等；另有84件非嚴重不良事件的症狀為痠痛、頭暈、嘔吐、嚐睡、發燒與注射部位局部反應等。

食藥署表示，上述118件疫苗不良事件的通報屬預期之中，仍然無法歸因於接種疫苗造成，平均每10萬劑注射通報2件不良，比例未高於去年；而2例死亡的案例本身已有慢性病、服用其他藥物，難以斷定是疫苗造成的因果關係。

目前疫苗不良事件通報資料評估，尚未看到必須採取相關措施的安全疑慮；食藥署將與全國藥物不良反應通報中心持續針對疫苗不良事件通報，進行安全訊號偵測。

(中國時報)