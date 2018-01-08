雲林再傳禽流感 鴨場也淪陷

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中國時報
／台北報導

雲林東勢鄉1處土雞場及虎尾鎮1處養鴨場1月4日出現異常死亡，防疫人員採樣送驗後，昨確診感染H5N2高病原性禽流感，場內1萬1160隻雞隻及601隻土番鴨已全數撲殺並完成消毒。防檢局表示，本周寒流來襲氣溫走低，業者務必做好生物安全。

防檢局副局長施泰華表示，虎尾鴨場飼養隻數大於500隻，卻未依法完成牧場登記，將由縣府依規定裁處3萬元至15萬元的罰鍰，防檢局也呼籲養禽業者，本周寒流來襲，氣溫將驟降，業者務必加強禽場保溫及生物安全工作，以防範疫情發生及傳播。

今年第一個禽流感案例是雲林東勢鄉的紅羽土雞場，防疫人員2日採樣，5日確診感染H5N2禽流感，當天就撲殺了場內1萬461隻，算一算，今年以來全台已有3處禽場驗出禽流感，總共撲殺2萬2222隻家禽，全部集中在雲林縣，病毒種類也都是H5N2。

對此，施泰華指出，雲林縣是養禽大縣，有較高機率出現疫情，防檢局今年也會加強禽流感主動監測，由於鴨隻感染禽流感後較無病徵，容易保存病毒，預計1月16日開始至3月底止，全台鴨場都須經檢驗未感染禽流感，才能屠宰上市。

施泰華表示，在土雞方面，至3月底之前，防檢局每月會抽檢90場，至於蛋雞場，預計今年總共會抽檢360場，以防範疫情。

(中國時報)

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