《但我想活》 黃博煒點寫截後人生

黃博煒遭遇八仙塵爆，7日發表新書《但我想活》，新北市副市長侯友宜也出席為他打氣。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

「我要活下來！」2015年的八仙塵爆，改變了黃博煒的一生，全身燒傷面積高達90％以上，失去雙腳及右手，僅剩的左手功能亦微乎其微，2年來復原歲月，他用觸控筆點字完成9萬字新書《但我想活》。7日新書發表會上，黃博煒說，有大家的支持，他才能堅持下去、努力活下來。

2015年的八仙塵爆，改變499個年輕人的命運，更有15條生命戛然而止，幸運存活的25歲黃博煒，忍痛截去雙腳和右手，憑著意志力努力復健，活出了「截」後新生。

昨日發表會，天公不作美下起滂沱大雨，但仍吸引許多民眾到場支持，陪伴他走過最痛苦日子新北市副市長侯友宜也到場加油打氣。

黃博煒以觸控筆播放這2年生活，當時他用盡最後一絲力氣從火場八仙樂園漂漂河走出來，只為讓家人早點找到他，那是他生命中最後一次用自己的雙腳走路，而到醫院喝到的第一滴水的甘甜，讓他感覺「活著真好」！

「人生最可悲的不是失去手腳，而是對未來失去憧憬。」黃博煒說，復健這幾年，他從上廁所、掏耳朵到打籃球，都想盡辦法嘗試，就像他坐著輪椅在籃球架前，相信只要努力，離籃框會愈來愈近。

9萬多字，字字血淚卻不悲情。有次他坐著輪椅買雞排時，被一位媽媽抱怨他輪椅擋道，甚至歧視他的外貌，連雞排店老闆都替他抱不平，但他不爭辯，反而思考對方可能擔心他嚇到孩子，也是種母愛表現，退一步想，不僅沒壞了吃雞排的愉悅心情，老闆還少收他10元，「這筆生意是不是很賺啊！」

侯友宜說，即使四肢健全的人在生活上依舊會遇到許多困難與挑戰，不管人生有多少困境，只要你願意，都能寫出美好的篇章，謝謝博煒的努力，為大家的生命帶來正能量，他也認購400本，把書送給正在為生命奮鬥的朋友。

(中國時報)

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