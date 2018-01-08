怪咖社長中野善壽 就是愛台灣

2018年01月08日 01:13 中國時報 日本特派員黃菁菁／東京專訪

駐日代表謝長廷去年12月21日頒發梅花卡給中野善壽。（黃菁菁攝）

東京天王洲運河在寺田倉庫社長中野善壽大刀闊斧的改造下，已成為吸引人潮的流行文創基地。（黃菁菁攝）

日本寺田倉庫社長中野善壽，熱愛台灣取得永久居留卡。（黃菁菁攝）

中野善壽小檔案

日本寺田倉庫的社長中野善壽工作重心在日本，但戶籍仍設在台灣，他樂於當空中飛人，台灣、日本兩頭跑。他說：「比起日本，我更喜歡在台灣生活。」、「我在台灣繳的稅，可能比許多台灣人來得多！」為了完成一輩子留在台灣的心願，已取得台灣永久居留卡（梅花卡）。

以下是中野在東京寺田倉庫的辦公室接受專訪摘要。

工作在日本 樂當空中飛人

問：怎樣的機緣下與台灣結緣的？

答：我47歲時本想去新加坡，在台灣轉機時飛機誤點，索性留在台灣。當時到台灣經濟部求職，用英語做了簡報，後來經生產力中心介紹到力霸集團。若追溯到更早，小時候聽祖父說，他弟弟在阿里山鐵路工作時感染虐疾，當地的台灣人把他抬下山，讓他心存感激。我很喜歡孩提時家附近歐巴桑賣的茶葉蛋，後來才知道那是台灣的味道。我在日本百貨業工作時，1年有2、3次會去台灣出差。

問：您返日改造傳統家業時，為何有那麼多創新點子？

答：寺田倉庫60周年時，在東京舉辦盛大酒會，當時參加的感想是，「60年都做同樣的產業，有什麼值得慶祝的？」董事長寺田保信告訴我，社長要辭職，找不到合適人選，我才決定接手。

寺田倉庫原本只是普通的B TO B（企業對企業）的倉庫，我接手後只留下硬體的建築物和「寺田倉庫」的招牌。我做的不是讓公司再生，而是從零開始，像打造全新創投公司一樣。

問：您對天王洲運河景觀的改造費盡心力，東京都提供支援嗎？

答：寺田倉庫在天王洲運河兩岸持有10萬多坪的土地、倉庫，老舊倉庫原本是缺點，但若將缺點變成優點，就可以提高租金，故我決定用藝術文創包裝倉庫古樸之美，以提高天王洲一帶的附加價值，倉庫租金也隨之提高。對於運河的再生，東京都並沒有提供任何協助。日本只要牽扯到政治，速度就會變慢，必須製作一大堆文件，許多人也會提意見，那實在很礙事，企業獨力去做是最快的方法。

改造老倉庫 將缺點變優點

問：在經營方面，未來有沒有想挑戰的事，或朝國際化發展的計畫呢？

答：我就像魚一樣，沒有游動就會死掉。想到的事情立刻去做，今日事今日畢。至於國際化，現在是網路時代，只要在網路散布開來，就會變成國際化，最大限度利用網路可消除國界的壁壘。我們現在有雲端物流倉庫的業務，也有藝術品出租、買賣的網路交易平台。從去年起至今，我們已有8％的獲利來自網路，我的目標是，3年後公司7成業務都在網路虛擬空間中營業。

問：為何想投資藝術文化產業呢？

答：我喜歡藝術文化，會讓我覺得很快樂。投資藝術如果也能賺錢的話，就皆大歡喜了。藝術創作者要成功很難，日本1年約有7萬名藝術人才畢業，靠藝術吃飯的大概只有3500人，其他人只能去做別的工作。

國王花錢養士時代過去了，政府應編列預算培育人才，協助他們成名，光有硬體是不夠的，台灣的文創區光出租不行，應由文化部長統籌，善用製作能力，打造成發表創作的舞台。

問：為什麼想替台灣修復經典舊影片呢？

答：我常在想我能為台灣做什麼，那是我馬上能做的。做好影片保存，台灣的歷史才會被留下來，儘管台灣沒預算，但老影片是等不了的，要讓膠卷不再劣化，必須及早修復。

推動藝文 為年輕人搭舞台

問：身為台灣文化部的名譽顧問，有什麼具體建議嗎？

答：台灣有很多創意人，卻沒能讓他們好好發揮，我在日本可盡微薄之力，為他們準備舞台，我們辦藝文活動時，都會通知台灣文化中心主任朱文清。我成為顧問是在國民黨時代，民進黨執政後也延續下來，我想體育和文化活動與政治無關，我就是喜歡台灣，希望能協助持續推動藝文活動。

台灣應該更集中的花錢，要有所取捨，該花大錢的地方就花，不要做些雜七雜八的事，這個很重要。台灣有好的藝術創作者，但沒有製作人，創作者通常要單打獨鬥，若更注重整體的製作規畫，由製作人統籌30名左右的創作者，必能形成一股台灣勢力。

(中國時報)