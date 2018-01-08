文創點子王 盼工作到100歲

2018年01月08日 01:13 中國時報 日本特派員黃菁菁／東京專訪

寺田倉庫去年10月在東京舉辦「天王洲運河藝術花畫展」，數百名市民用約25萬枝鮮花將街道鋪成五彩繽花毯。（黃菁菁攝）

日本寺田倉庫社長中野善壽曾是衣蝶百貨創辦人，現為中華民國文化部名譽顧問。他從百貨超級顧問變身文創點子王，將日本傳統夕陽倉儲業改造成結合藝術文化的文創寶庫，將東京天王洲運河改造成流行的發信地。他舉辦文創活動，連日本首相安倍晉三、東京都知事小池百合子都來捧場，也被業界選為日本藝術界最具影響力的人物之一。

現年73歲的中野，打扮光鮮，做事的幹勁像是個20多歲的年輕小伙子。他說，喜歡台灣企業的效率和果斷，不喜歡日本企業的繁文縟節。他喜歡台灣的人情味，台灣人的直爽，對台灣的甜酒釀、酸菜火鍋等美食情有獨鍾。

向來不太喜歡曝光的中野，許多日本大媒體想專訪他都遭拒，他接受本報專訪，理由很簡單，因為他就是「愛台灣」。

1992年，中野47歲離開日本百貨業，打算隻身出國闖一闖，誤打誤撞地闖進台灣。他先後受到力霸、遠東集團賞識，在台灣百貨業闖出一片天，當年衣蝶生活館就是他一手打造。中野與台灣結下不解之緣，一待就是25年。

中野還有個鮮為人知的華麗背景，他是日本倉儲業執牛耳的「寺田倉庫」第二大股東的富二代。他65歲時，寺田倉庫面臨轉型問題，於是決定返回日本，2011年4月接起寺田倉庫社長兼CEO的重任。

寺田倉庫位於天王洲運河旁，過去是日本天皇指定的米倉，60多年一直延續傳統倉儲業。中野入主後，發揮點子王功力，將傳統倉庫規畫成紅酒、藝術品、貴重物品等倉儲中心，供金字塔頂端的富人利用，還提供雲端倉儲服務，跨足房地產、餐飲業等。

中野不惜鉅資地投資文化事業，尤其重視文物、藝術品的保存與傳承，致力於藝術品、歷史影片的修復，設有專業美術資材館，數位影片修復中心，還創立建築模型展覽室，展出日本建築大師伊東豐雄、隈研吾、妹島和世等人的建築模型。

在中野的大膽改革下，寺田倉庫從1400名員工瘦身至100名，年營業額卻從700萬日圓成長到上百億日圓。成功轉型後，他堅持不上市，理由是為堅持信念，放手做自己想做的事，這也是寺田倉庫能維持另類特色的理由。

中野不按牌理出牌，就像他隻身到台灣闖天下一樣。他鼓勵員工，要有挑戰精神，要保持衝勁，工作做5年就該辭職，公司出資鼓勵員工獨立創業，或跳槽到其他關係企業，累積不同的職場經驗。寺田倉庫應徵員工不設年齡上限，只要有能力，年齡不是問題，而且特別歡迎國際人才。

中野心繫台灣，自告奮勇地允諾協助台灣的國家電影中心每年修復1部影片。為培養台日專業修復人才，促成橫濱美術大學與台灣正修科技大學合作文物修復計畫，兩校推出文物修復課程，提供實習交流的機會。

他說：「年輕時玩夠了，也幾乎走遍全世界，現在最熱愛的就是工作，如果可以的話，希望能工作到100歲。」

(中國時報)