紅蝴蝶蘭 5年最大缺貨潮

景氣回溫、年節將近，加上大陸與東南亞大量引進台灣花苗，引爆近5年最大紅色系蝴蝶蘭缺貨潮。（台糖提供）

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中國時報
／台北報導

景氣回溫、年節將近，加上大陸與東南亞大量引進台灣花苗，引爆近5年最大紅色系蝴蝶蘭缺貨潮！南投大盤商黃姓業者說，現在大紅、粉紅蝴蝶蘭都缺貨，有零售業者喊出「只要給我花，價格隨你開。」目前紅花、花徑逾10公分的批價，每株已喊出加價20、30元交貨，甚至加價50元也願意買進。

零售商不惜成本搶花

進貨成本拉高，也陸續反應在零售售價上。假日花市「滿天紅」小花已有攤商將售價拉高，1株雙梗的售價由200元至250元調漲至300元，「大辣椒」多花苞每株甚至喊到500元。花市陳老闆說，景氣回溫，近期蘭花銷量增加，加上大陸紛紛來台批貨，最近紅蝴蝶蘭真的很缺，同業間都在彼此調貨，花徑大的大紅花最受歡迎，為了搶貨，加價在所難免，預期過年前夕缺貨情況將更嚴重，花價應還有一波漲幅。

黃姓業者說，目前最搶手的是花徑逾10公分的大紅花，由於缺貨，後來連市面上最常見、花徑7、8公分的紅花也缺，現在不論是大紅、粉紅、橘紅，只要有貨，下游零售商都搶著要。

「這是近5年紅色系蝴蝶蘭缺貨最嚴重的一次！」台糖主管分析，因應農曆過年討喜的紅色系蝴蝶蘭，在華人世界格外受到歡迎，除了大陸、越南等東南亞國家也來台批購，且早在去年8月便陸續來台訂購花苗，引進後經4個多月催花，農曆年前正好銷售。

台糖主管指出，為了不搶國內花農生計，台糖蘭花逾9成外銷，內銷量約占8％，但近來下游批發商不僅老主顧直喊缺貨，要求增加批貨量，從來不曾往來的批發商也來拜託，但就手上現有量，能滿足原有客戶不缺花就很費勁了，更遑論把貨賣給其他批發商。

增加產量 也緩不濟急

外界關切台糖會否增加供應量，台糖主管不諱言，確實打算增加產量，但是蝴蝶蘭從育苗到開花需時1年半，根本緩不濟急，且擴增太多，若國內花農也一窩蜂搶栽，屆時恐又會出現蛋塔效應，影響花價。

(中國時報)

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