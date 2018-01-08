2018年01月08日 04:09 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

兩年一度的台北車展昨日閉幕，雖是首度移師南港舉行，但人潮買氣俱佳，不僅參觀人數創下開展22屆以來新高，更帶入超過7,000張的新車訂單，吸金超過40億元，訂單中又以進口車、休旅車的成長幅度最明顯，成為此屆車展的吸金要角。

相較於2年前，車展現場成交新車訂單總量在5,500～5,800張間，車廠認為此屆買氣增加至少2成，尤其搬到南港，各家洽談區面積雖都增加1倍之多，但9天人潮絡繹不絕，甚至有位置不夠坐，改在市區展間簽單下訂。

車市龍頭和泰車TOYOTA、LEXUS在現場就搶下近千張訂單，在此次車展最為風光，RAV4與Sienta一躍成為接單兩大主力，尤其Sienta又加配備又降價，吸引力不小，主打訴求性價比的家庭客群，也為國產車撐住場面。

裕隆集團打團體戰，裕日車Nissan、Infiniti同步開弓，拿下300餘張訂單；中華車在三菱休旅新車Eclipse Cross助陣下，也有200多張進帳；納智捷則延續U5、U6近月在市場打下的基礎，同樣收進200多張訂單。

值得一提的是，裕日車「雙引擎」的獲利綜效逐漸浮現，旗下豪華車品牌Infiniti在此次車展貢獻80張訂單，除QX50外，即將上市的小型運動休旅車QX30也預接單，相互拉抬，為裕隆整體戰績增色不少。

同樣打群體戰的福斯集團，旗下福斯、福斯商旅、奧迪（Audi）與Skoda，四品牌共帶入700多張訂單，Skoda靠著抖肩舞行銷，加上「為什麼不一開始就開歐洲車」的訴求，正中不少首購族車主下懷，甘願簽字下單。

豪華車龍頭台灣賓士，此次砸重金參展吸引豪客上門，2,200平方公尺展區為歷年之最，即便不以現場接單為考量，但仍拿下百張訂單，大部分是小型車及休旅車，若納入外溢至市區展間接單量，約較上屆增逾2成。

(中國時報)