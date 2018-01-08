美元定存優惠 銀行拚場吸金

2018年01月08日 04:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看準台幣升升不息，催化國人投資外幣意願，公股行庫紛紛搶推美元定存優惠。一銀在去年底搶頭香推出「就在今夜」美元優存快閃活動；合庫、土銀、彰銀近日也先後推出美元、人民幣優存專案，如土銀臨櫃單筆存滿10萬美元、存款年息最高可達2.1％、合庫則推出網銀單筆存款1000美元以上、1年期可享1.75％優惠利率，華銀表示，目前正檢討是否跟進。

華銀主管強調，增加美元存款是既定方針，去年增加相當於近200億台幣的美元存款，今年將續推，目前也正評估是否辦理美元優存，鼓勵存戶將新台幣存款轉到外幣定存。

土銀為歡慶迎狗年，推出「狗年旺旺好利來-美元外匯定期存款優存專案」，1月底前無論是個人戶或企業戶（包含OBU客戶），只要以「新台幣結購外幣存款」或他行「外幣匯入匯款」等新資金達10萬美元以上，即可享6個月以上年利率2.1％的高利美元定存。

美元持續走弱來到相對低檔，適合逢低分批買進，土銀指出，即使金額不到10萬美元、或既有美元存款，也都享有低門檻、高利率的優惠定存。臨櫃5000元以上、網銀2000元以上，3個月為年利率1.65％，6個月以上為1.8％。另土銀針對人民幣推「人民幣外匯定期存款優惠專案」，臨櫃2萬人民幣以上，網銀5000人民幣以上，6個月為年利率3.2％，12個月為年利率3.4％。

合庫推出「旺旺迎福」外匯定存專案，1月底前網銀單筆存款達1000美元以上、臨櫃超過5000美元，期別3個月、6個月與1年，分享1.5％、1.65％與1.75％優惠利率；此外，網銀一般專案最低起存1000美元以上，存期超過1個月，則享利率加碼0.1％優惠。彰銀主管表示，自去年底便推出一連存外幣存款優惠方案，最新方案美元定存利率優惠至3月31日，1年期定存利率最高2％。

(中國時報)