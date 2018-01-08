違建拆不怕 10年逆增20萬件

據營建署最新統計，台灣違建數量已突破66萬件，台北市士林區四處可見頂樓加蓋，尤以士林夜市周遭最嚴重。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
新北市府在中和進行公寓頂加違建拆除作業。（本報資料照片）

國內違建愈拆愈多！根據營建署最新統計，截至2017年10月底止，全國違建數量約66.8萬件，占全國住宅存量約8％，與2007年的47.3萬件相比，10年內全台違建數量暴增近20萬件，等於每年以2萬件的速度快速增加，全台每百戶住宅就有8戶有違建，違建數量再創歷史新高。

根據內政部營建署最新統計，截至2017年10月底止，全國違建數量約66.8萬件，較2016年同期增加逾4000件，占全國住宅存量854萬戶約8％，全台違建數量再創歷史新高。

新北市違建數量最多

其中，新北市違建數量最多，約19.3萬件，高雄市也有12.2萬件，北市有8.6萬件，以違建數占住宅存量比重來看，新北、高市皆為12％，台北市則為10％。

觀察2017年前10月六都違建戶數消長，與2016年相較，除新北市減少1.4萬件、高市小減15件外，其餘各都仍逆增。其中，台北市儘管在市長柯文哲上任後，對於違建態度強硬，但台北市違建數量在2017年仍持續增加1288件。目前雙北尚未拆除違建達28萬件，占全國違建數量42％。

舊頂加因特赦令緩拆

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雙北市違建數量龐大，與高房價、人口眾多脫離不了關係，過去頂加產品為首購族想在雙北擁有較大居住空間的一個主要選擇；就實務來看，頂樓加蓋的價格約只要樓下樓層的三分之一，購屋者只要再多付出原本購屋總價不到三分之一的金額，就可有2倍空間，負擔相對輕很多。

北市有「違建特赦令」，對民國84年以前興建、沒有安全疑慮的「既存違建」，依法可以緩拆，造成過去市場有很多購屋者、投資客都指名這類「違建特赦令」購屋，仲介業者也不斷依此作為推銷術語，使得近年北市頂加產品價格不斷被炒高。

陳傑鳴表示，雖然地方政府想拆違建，但受限於經費與人力不足，加上「不少」個案排定拆除後就會陳情，地方政府每月拆除量能有限，導致違建戶無法有效降低，值得政府有關單位加以重視。

(中國時報)

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