火災燒出賣壓 頂加降價求售

2018年01月08日 01:13 中國時報 方明 ／台北報導 ／台北報導

雙北市接連發生違建大火，造成多人死傷，燒破頂加保值抗跌神話。在雙北市拚拆違建下，根據統計，2017年雙北市頂加待售物件量有明顯攀升跡象，北市年增逾7成、新北年增也超過3成；不僅待售量增加，頂加售價也鬆動，北市下修5.4％、新北下跌4.1％，不少頂加屋主、投資客開始急於脫手。

近來雙北市政府加重拆除違建力道，根據屋比房屋比價平台統計，2017年雙北市共有640間頂加物件在市場拋售，較2016年同期的440間，多出了200間。其中，北市待售量259間，較2016年大增73％，新北市待售量381間、年增31％，較其他縣市平均10％的成長率高許多。

進一步分析雙北市頂加待售區域，北市以士林區待售物件35件最多，其次為文山區的33件，信義區、內湖區也分別有30件，位居前三名；新北市則以板橋區82件最多、新莊區49件次之、土城區39件居第三。

除雙北市頂加物件待售量有明顯攀升跡象外，屋比進一步統計還發現，2017年雙北市頂加待售物件開價也較2016年同期出現不小跌幅，北市每坪開價由67.2萬元下修至63.6萬元，年跌幅5.4％；新北市也由38.8萬元下跌至37.2萬元、年跌4.1％。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，隨著雙北市加重拆除違建力道，讓不少頂加屋主開始急了，認為這次政府可能是玩真的，因此陸續拋售，甚至藉由降價吸引買方，只求順利脫手，但以目前雙北約28萬戶列管違建戶來看，預期頂加賣壓將進一步攀升，房價將明顯下修。

(中國時報)