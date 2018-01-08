元大併大眾銀 今年徵才400人

元大銀與大眾銀二合一後，元大銀祭出近20年金融整併市場最好的優退優離條件，700名大眾銀行員工選擇優離退。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

元大銀與大眾二合一後，今年至少徵才近400人。由於元大銀祭出近20年金融整併市場最好的2N（N指年資）優退優離條件，使大眾銀行多達700名員工選擇直接領優離金，對此，元大銀行董事長范志強7日受訪時指出，除了專業人力需求，有不少前台臨櫃人員尚待補充，今年元大銀對外徵才規模，「就算沒有700、800人，至少也有300、400人」。

元大金2016年完成合併大眾銀，並提出可說是近20年金融整併史上前所未見的最好條件，凡是年資10年以上，即可適用最高2N條件領取優離優退金，若再加上勞基另外給個6個月失業福利金，此次選擇離職的員工，倘若年資有15年，等於可拿到36個月退職金。

對於此次選擇領取退職金的700位員工年資，范志強表示，平均員工年資約13年，即幾乎都以2N最高規格計算退職金。一般而言，在民營銀行工作超過10年以上，平均月薪都有10萬元，舉例來說，倘若年資15年、月薪10萬元，若選擇在元大、大眾二合一時離開，可領取360萬元退職金。

據了解，此次大眾銀行離職員工，有許多連40歲都不到，但這種退職金行情，比起公股行庫不少員工得工作到65歲，才能領到這種行情的退休金，簡直是「羨煞」一堆金融從業人員。

范志強指出，他接到一些金融業朋友打來的電話：「大家很擔心，在元大銀給了這麼好的優退條件後，以後他們要併購，是否得比照這個水準辦理」。

范志強也對選擇留下來的大眾銀員工再度信心喊話，指元大金會依照合併之初的承諾：「合併後，大眾銀員工的勞動條件3年內絕對維持不變」，而且在升遷及整合上會以兩大原則進行，一是各部室的正、副主管都會在元大及大眾體系各挑一人搭配；二是正、副手要看原先各業務或各部室的資產規模等指標狀況，會依照「衡平」原則來分配。

(中國時報)

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