部長領軍 兩韓會談層級高

2018年01月08日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓首席代表李善權。（摘自朝中社）

南北韓9日將在板門店的「和平之家」舉行會談，圖中位於停戰區（DMZ）藍屋後的灰色建物就是和平之家。（法新社）

南北韓9日將在板門店舉行中斷了2年多的首次高階會談，北韓7日公布了5人代表團名單，將由處理兩韓事務的「祖國和平統一委員會」（祖平統）委員長李善權率團出席，南韓則由統一部長趙明均擔任首席代表。預料雙方將針對北韓參加2月平昌冬季奧運以及如何改善兩韓關係交換意見。

代表團出爐 規格相當

這次兩韓派出的代表團層級相當。北韓成員除了李善權，其他4人分別是祖平統書記局副委員長田鐘秀、體育省副相元吉宇、祖平統委員會部長黃忠誠、民族奧運組織委員會委員李景植。

南韓派出的代表團人員則由統一部長官趙明均擔任首席代表，其他4人是統一部副部長千海成、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文鉉、平昌冬奧暨帕奧組委會企劃事務次長金起弘。

兩韓都派出談判經驗豐富的高手，預料是高手過招的一次談判。南韓韓聯社指出，過去南北韓部長級會談一般都由部長級官員擔任團長，其餘多為司局級官員，但這次代表團分別包括2名副部長級官員，實屬罕見。

安倍酸「為對話而對話」

南韓東國大學教授金榕炫表示，北韓在會談規格上為與南韓一致，做了不少努力。一般而言，北韓勞動黨的「統一戰線部」主要負責政治和軍事相關事務，而2016年才升格為國家機構的祖平統負責社會、文化、體育相關事務。此次會談主要討論平昌冬奧參賽事宜，因此派祖平統出面。

一般認為，這是朝鮮半島危機升高以來，南韓首次有了主導權與話語權，看在美日韓聯盟的日本眼裡頗為吃味。首相安倍晉三稱，若兩韓為了對話而對話沒有意義，除非北韓願意以具體行動放棄核試及試射彈道飛彈，兩韓對談才有意義。

以往一直以強硬態度認為和北韓對話行不通的美國總統川普也髮夾彎。他對媒體表示，期待9日的兩韓會談進展順利，而且「絕對」願意與被他謔稱為「火箭人」的北韓領導人金正恩直接通電話。川普說：「我一直認為對話是好事，對話沒問題。」

川普自誇是促談功臣

他還不忘替自己邀功，稱自己是促成這項外交突破的功臣，強調若不是他堅持對北韓採取強硬立場，對北韓放狠話，兩韓高階會談也不會實現。他說：「看吧，現在他們在討論奧運。這是個開始，一個重大的開始。如果沒有我介入，他們根本不會會談。」若會談能有成果，將會是對全人類與全世界的一大好事。他也不出所料再次凸顯自己的重要性，強調金正恩「知道我沒有胡搞瞎搞。我沒有亂搞，一點也沒有，連1％都沒有。他了解的。」

(中國時報)