北韓將南侵 引爆世界大戰

北韓領導金正恩(新華社資料照)

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中國時報
／綜合報導

北韓近來動作頻頻，去年進行多次飛彈試射和歷來最大威力的核試，威脅全球安全。已故以色列教士納赫尼曼（Levi Sa’adia Nachmani）早在23年前就預測，北韓會攻擊南韓首都首爾，並引爆核戰和第三次世界大戰。

英國《每日星報》報導，納赫曼尼生前尼曾準確預測1967年的「六日戰爭」及1973年的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）。

他在1994年12月（離世前1個月）的一場演說中就提到尚未成為國際威脅的北韓，稱以色列面臨的重大危機中，北韓才是最危險的一個。他說：「不是敘利亞、不是波斯（伊朗）、不是巴比倫（伊拉克），也不是格達費（已故利比亞強人），北韓將會來到這裡。」

納赫曼尼在其預言中引用猶太教聖經《申命記》32章21節經文支持其論點，經文「他們以一個『非神』激起我嫉恨，以虛無的神明惹我發怒。我要以一個『非人』喚起你們的嫉恨…因為我的怒火焚燒，直燒到極深的陰間（She’ol），吞噬地和地的出產，連山的根基也燒著。」

希伯來文「陰間」（She’ol）的拼法與首爾（Seoul）相似，納赫曼尼似乎暗示首爾將遭戰火蹂躪。而北韓攻擊首爾將揭開世界大戰的序幕。

納赫曼尼做出上述預言時，北韓尚未成為國際社會的威脅，距以色列也非常遙遠。而這也是繼英國靈媒帕克日前預測北韓領導人金正恩今年將垮台逃往中國後，又一個引人側目的大膽預言。

(中國時報)

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