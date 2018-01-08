川普︰「我是天才」 被酸民取笑

2018年01月08日 04:09 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國記者沃爾夫的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》在「心智穩定的天才」美國總統川普「力捧」下大賣。川普6日繼續炮轟該書，宣稱美國的誹謗法太弱，要是嚴一點，這本書就不會出版。

《烈焰》宣稱川普的幕僚都認為他是「白癡」，連女兒、女婿也不願接近他。他像個小孩一樣，只想被逗樂。面對這一難堪情況，川普6日凌晨透過推特發文，自誇是「天才」。

川普推文稱，民主黨和假新聞媒體無法讓他下台，只能拿心理狀況和智力作文章，與當年攻擊雷根的手法如出一轍。他寫道：「事實上，我這輩子最重要的兩項資產就是心智穩定，而且…真的非常聰明。」他吹噓說：「我從非常成功的商人，到電視紅星，到（首次參選）當選美國總統，這已非聰明所能形容，簡直是天才，一個情緒非常穩定的天才！」

川普6日在大衛營針對《烈焰》開火，宣稱該書純屬虛構。他說：「這個國家誹謗的法律非常弱，它們若是夠強，將很有幫助，你們就不會遇到這種天馬行空、信口開河的事。」川普宣稱根本不認識作者沃爾夫，他推測是做事馬虎的巴農（川普的前策略長）帶此人進到白宮，這也是為什麼巴農現在忙著找工作。

不過川普6日的推文和談話並未消除外界對其心智能力的質疑。前共和黨籍國會議員華爾許（Joe Walsh）推文稱：「你若有必要告訴眾人你是非常穩定的天才，你恐怕就不是個穩定的天才。」更有人拿瘋子才會說自己是穩定的天才來諷刺川普。

《烈焰》作者沃爾夫7日首次接受英國媒體訪問時宣稱，美國政府有些官員相信川普可能患有「注意力不足過動症」（ADHD），患這種病的通常為兒童。沃爾夫繼續爆料，川普外交原則很簡單，就是要別人奉承他。沃爾夫提到2016年英國脫歐公投前兩周，他訪問川普，而川普完全不曉得脫歐是什麼。

(中國時報)