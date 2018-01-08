新聞幕後－巴農鼓吹對陸強硬

2018年01月08日 04:09 中國時報 孫昌國

賣得洛陽紙貴的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》在美國政界引起軒然大波！這本書在川普處理東亞事務上是否也有猛料爆出？

答案可能會讓讀者失望！書中完全沒有提到兩岸議題。但在東亞，大陸被提到的次數最多，總共有24次，北韓次之，共11次，日本5次，台灣和南韓在書中都沒有直接提及。

書中一開始，就直接提到前白宮策略長巴農和保守派媒體福斯電視主席羅傑（Roger Ailes）談及中國政策。巴農向羅傑強調北京是美國真的敵人，「歐巴馬時代全部搞錯了…這是美國情報界的失敗」。巴農甚至進一步對羅傑強調，中國是重中之重，沒有其他事比中國重要（China is everything，Nothing else matters.)，「我們如果無法正確處理和中國關係，什麼事都錯」。

巴農還指出，大陸現在就像1929、1930年的納粹德國，和德國人一樣是世界上最理性的人種，他們將翻轉世界。北京會越加傾向超級民族主義，而且一旦被激發出來就像被從瓶中釋放出的精靈再也回不去了。

在書中的第二章川普大樓（Trump Tower），川普向幕僚表示美國有2千2百萬台電腦帳戶被大陸入侵。等他當上總統，俄羅斯、大陸、日本、墨西哥都將更加尊重美國。在書中第17章國內外（Abroad and at Home），則描述了川普如何學習以英語發出大陸國家主席習近平的姓，結果幕僚建議他以描述女性的她（She）來發音。值得一提的是，書中表示，在所有和川普打交道的國家中，沙烏地阿拉伯人最懂得投川普所好。

而在書中第20章提到川普當選總統後，在討論阿富汗局勢時向在場的將軍們大發雷霆，表示我們為什麼不能在阿富汗賺些錢？中國在那邊有採礦權啊！

在第22章的凱利將軍（General Kelly）中，作者重新描述了巴農一直向川普堅持的論點：大陸是關係到美國未來的關鍵。巴農認為美中將爆發商業戰、貿易戰、文化戰和外交戰。但美國很少人了解必須和北京在上述的戰線上角力，也沒有人對此作出準備。書中透露，巴農特別列出了一連串對中國強硬派的名單，還特別打電話和其中一些人聯絡。

如果這本書具有作者自我宣傳的可信度，我們至少可以透過書中提到東亞的次數了解東亞議題在美國政治扮演的角色，和川普擔任總統初期美國列為優先處理的議題。

(中國時報)