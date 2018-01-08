波音747浪漫揮別美國天空

達美航空機師彼特森和空姐蕊克在同事親友見證下，於4萬英呎高空結為連理。（摘自達美航空官網）

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中國時報
／綜合報導

1月3日，達美航空9771號航班，自美國喬治亞州亞特蘭大起飛，經過3小時33分鐘，降落在亞歷桑納州瑪拉納機場跑道。看似再平常不過的任務，卻代表一個風光年代的落幕─曾傲擁「天空女王」（Queen of the Skies）美名近半世紀的波音747，自此在美國本土告老榮退，她曾締造的芳華，將被埋葬在黃塵滾滾的飛機墳場中。

這是達美航空旗下16架波音747-400巨無霸機隊中，最後一架退役的飛機。不毛之地瑪拉納的皮納爾機場為一座民航機墳場，是退役飛機的最後落腳地。

可容納376名乘客的最後航班，只搭載機組員、媒體和賓客等50人，雖然眾人感傷揮別經典747，但機艙內飄散著粉紅泡泡。達美航空機師彼特森和空姐蕊克在同事親友見證下，於4萬英呎高空結為連理。9年前，小倆口在飛往科威特的同一架747上服勤，自此墜入愛河。新娘蕊克感性說，這架飛機是「世界上我最喜歡的地方，」對他們來說，這就是場夢幻婚禮。達美航空747機隊主管韓隆，正是這架告別航班的機長，和彼特森與蕊克熟識的韓隆，促成這對新人在機上成婚。

波音747因耗油量大，且龐大載客量有超出需求之虞，加上更符合燃油效益的雙引擎飛機不斷推陳出新，波音終於在去年宣布，曾經的空中女王全面退出客機市場，但空軍一號和貨機繼續服役。

波音747在美國市場鞠躬謝幕了，但全球仍有185架747客機還在飛翔，其中大多數在歐洲，包括英航、德航空，以及亞洲的韓航和中國航空等。另外，還有332架貨機或貴賓專機，負責多樣化的特殊任務。

3日達美9771號航班降落在終點站瑪拉納機場，座艙長尼爾森女士照樣抓起麥克風廣播，但這回，不再是說歡迎抵達，「歡迎來到飛機墳場，現在，讓我們向女王最後一次道別，這是最後的女王的最後飛行，最後一次降落。」

(中國時報)

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