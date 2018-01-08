馬克宏登陸 敲百架空巴大單

法國總統馬克宏偕夫人布莉姬訪問大陸，展開任內首度訪中行。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
法國總統馬克宏首次對中國的國是訪問，雙方將簽署約50項經貿文化合約，北京傳出計畫採購空中巴士百架飛機，價值逾百億美元。（美聯社）
馬克宏訪陸行程

法國總統馬克宏偕夫人布莉姬今起展開任內首次對中國的國是訪問。為期3天訪問，馬克宏將先後訪問西安、北京，並與大陸國家主席習近平展開會晤，盼促成中法在朝鮮半島、氣候變遷及恐怖主義等議題，締結「全面戰略夥伴關係」。中法還將簽署約50個經貿文化合約，北京更傳出計畫採購空中巴士百架飛機，價值逾百億美元。

應習近平邀約，馬克宏1月8日至10日前往中國訪問；而馬克宏也是中共十九大後，首位訪中的歐洲領袖。按行程規畫，馬克宏將從西安開始此次訪問。馬克宏8日將偕夫人布莉姬參觀秦始皇兵馬俑博物館，隨後將發表一系列中法關係重要講話。

馬與習建立個人友誼

馬克宏一行9日除參觀紫禁城，還將與習近平、李克強等展開雙邊會晤。法國總統府愛舍麗宮日前稱，馬克宏此行旨在與習近平建立個人友誼，盼促成中法在朝鮮半島、氣候變遷及恐怖主義等議題，締結「全面戰略夥伴關係」。

美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，中國搖身一變成為全球對抗氣候變遷的重要旗手；在向川普喊話無效後，如何進一步與北京攜手共同落實氣候協定，成為馬克宏政府最重要課題。

馬克宏此行還希望中國協助打擊恐怖主義，希望北京當局支持由馬利、查德、尼日等國所成立的G5 Sahal聯合部隊，以對抗沙赫爾沙漠內的聖戰士。而在朝核問題上，馬克宏則大讚北京當局扮演關鍵角色，展現與中國保持合作態度。

350億協助在陸法商

此次陪同馬克宏出訪的有多位部長、議員及熟悉中國的政治人物，及包括空中巴士在內的50多家企業高層；預計雙方將在航空、民用核能等領域簽署約50項經貿合作文件，包括一筆高達10億歐元（約350億台幣）希望用於幫助在陸的法國中小企業發展的中法投資項目。

空巴訂單逾百億美元

值得一提的是，作為東道主的中國，目前也傳出計畫向空巴採購至少100架飛機，主要聚焦在空巴A320、A330及A350型客機；按市場報價計算，該訂單總值超過100億美元。據統計，中國目前已占空巴交機量將近4分之1，無疑是空巴最大客戶之一。

(中國時報)

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