新聞透視－回歸戴高樂主義 中法關係雙面刃

2018年01月08日 04:09 中國時報 陳柏廷

法總統馬克宏展開任內首次訪問中國，標誌法國外交方針將重新回歸「戴高樂主義」。這一方面表明法國將不再依循以美國為主的外交路線，但也意味中法兩國未來一旦有新矛盾，仍可能「分道揚鑣」。「戴高樂主義」的回歸，對中法關係無疑是把「雙面刃」。

秉持「中間路線」的馬克宏去年贏得總統大選，這場勝選不只打破法國政壇左右對立的政治僵局，更傳遞出法國外交方針迎來「改弦易轍」的信號。更精準地說，是向「戴高樂主義」路線的回歸。

戴高樂主義是法前總統戴高樂提出的外交政策原則，直到2011年才被前總統薩科奇打破。戴高樂主義強調的是獨立自主價值觀，在經濟、軍事，乃至外交上不可過度依附於某國或群體，才不會受制於人。

法國外交重新擁抱「戴高樂主義」，對北京不啻為一項好消息。回顧歷史，戴高樂過去秉持如此「務實」態度，不依循美國外交政策，使法國在1964年成為首個與中華人民共和國建交的西方國家。

而馬克宏任內首次訪中也多少透露出這種「務實感」。全球政經影響力急速上升的中國，無疑是法國當前面對氣候變遷及恐怖主義的最佳戰略夥伴，更何況中國的「一帶一路」也帶給法國無限願景。

不過，戴高樂主義所強調的獨立自主價值觀，也同樣為中法關係埋下隱憂，一旦雙方出現新矛盾，兩國仍可能「分道揚鑣」。就如同馬克宏2018年新年賀詞所言，「需要重建歐洲雄風，來應對中國跟美國挑戰」，他的話已透露，不只是美國，「中國」亦是法國潛在對手。

(中國時報)