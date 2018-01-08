民進黨促轉 走向自我威權化

「台港澳2017年十大法治事件」，台灣大法官釋憲宣告不允許同性結婚違憲入選。圖為台灣挺同團體表達力挺同婚的決心。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／天津報導

2017年已成為歷史，天津南開大學台港澳法研究中心日前揭曉「台港澳2017年十大法治事件」，其中台灣入選的事件包括大法官釋憲宣告不允許同性結婚違憲、太陽花學運被告全部無罪、公投法修正通過、促轉條例通過。北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍指出，2017年的法治事件圍繞在民進黨的全面執政，公投修正民粹化，未來也方便推動敏感議題「要脅大陸」，而促轉條例更是「選擇性的正義」，「民進黨從反威權出發，然而在反威權的同時，正在自我威權化。」

由天津南開大學台港澳法研究中心主辦的第四屆「台港澳十大法治事件（2017）研討會暨新聞發佈會」6日在天津舉行。包括南開大學台港澳法研究中心主任楊文革、台港澳法研究中心執行主任李曉兵、北航「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍等60多名兩岸四地專家學者出席，共同研討並評選出2017年台港澳十大法治事件。

上榜事件包括大法官釋憲宣告民法不允許同性結婚的規定違憲、太陽花學運被告全部無罪、公投法修正案三讀通過、促進轉型正義條例三讀通過、林鄭月娥當選為香港第五任特首、習近平出席慶祝香港回歸20周年大會、香港立法會通過修訂《議事規則》決議案、全國人大批准廣深港高鐵一地兩檢、澳門政府首次引用駐軍法請求駐澳部隊協助救災、《港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》簽署。

田飛龍指出，2017年的法治事件圍繞在民進黨的全面執政，其中公投法修正案通過，降低了門檻，使公投偏民粹化，也方便將來推動敏感議題，要脅大陸；民進黨的轉型正義也只針對國民黨，而不包括1949年前的日本殖民問題，是「選擇性的正義」。

楊文革則表示，對於大陸而言，澳門是茶杯，而香港也只是茶壺裡的風暴，與之相比，台灣如同正在燃燒的火山。他說，衷心希望兩岸局勢發展到最後，能以和平方式解決，不要對中華民族再造成傷害。

(中國時報)

新聞透視－回歸戴高樂主義 中法… 2018兩岸關係 陷「官冷民溫」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。