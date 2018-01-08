民進黨促轉 走向自我威權化

2018年01月08日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／天津報導 ／天津報導

2017年已成為歷史，天津南開大學台港澳法研究中心日前揭曉「台港澳2017年十大法治事件」，其中台灣入選的事件包括大法官釋憲宣告不允許同性結婚違憲、太陽花學運被告全部無罪、公投法修正通過、促轉條例通過。北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍指出，2017年的法治事件圍繞在民進黨的全面執政，公投修正民粹化，未來也方便推動敏感議題「要脅大陸」，而促轉條例更是「選擇性的正義」，「民進黨從反威權出發，然而在反威權的同時，正在自我威權化。」

由天津南開大學台港澳法研究中心主辦的第四屆「台港澳十大法治事件（2017）研討會暨新聞發佈會」6日在天津舉行。包括南開大學台港澳法研究中心主任楊文革、台港澳法研究中心執行主任李曉兵、北航「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍等60多名兩岸四地專家學者出席，共同研討並評選出2017年台港澳十大法治事件。

上榜事件包括大法官釋憲宣告民法不允許同性結婚的規定違憲、太陽花學運被告全部無罪、公投法修正案三讀通過、促進轉型正義條例三讀通過、林鄭月娥當選為香港第五任特首、習近平出席慶祝香港回歸20周年大會、香港立法會通過修訂《議事規則》決議案、全國人大批准廣深港高鐵一地兩檢、澳門政府首次引用駐軍法請求駐澳部隊協助救災、《港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》簽署。

田飛龍指出，2017年的法治事件圍繞在民進黨的全面執政，其中公投法修正案通過，降低了門檻，使公投偏民粹化，也方便將來推動敏感議題，要脅大陸；民進黨的轉型正義也只針對國民黨，而不包括1949年前的日本殖民問題，是「選擇性的正義」。

楊文革則表示，對於大陸而言，澳門是茶杯，而香港也只是茶壺裡的風暴，與之相比，台灣如同正在燃燒的火山。他說，衷心希望兩岸局勢發展到最後，能以和平方式解決，不要對中華民族再造成傷害。

(中國時報)