2018兩岸關係 陷「官冷民溫」

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中國時報
／天津報導

關於2018年兩岸交流，許多大陸涉台學者憂心忡忡，北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺受訪表示，2017年發生許多重大法治事件，其中公投法修正和促轉條例通過，以及新黨青年軍事件的衝擊，將持續影響2018年的兩岸關係，未來一年兩岸官方持續冷對抗似乎是趨勢，兩岸關係很難緩和，整體將呈現「官冷民溫」的狀態。

天津南開大學台港澳法研究中心主辦的第四屆「台港澳十大法治事件（2017）研討會暨新聞發佈會」6日在天津舉行。研討過程中，許多學者表達對於2018年兩岸關係的憂心。

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍指出，王炳忠事件的出現，是民進黨看到反太陽花的另一種力量正在成長，而心生恐懼，先出手壓制。未來這些新黨青年軍將很難到大陸交流，統派與兩岸交流人士的寒蟬效應正在形成。

朱松嶺表示，他個人認為公投法修正和促轉條例三讀通過，以及新黨青年軍事件對未來兩岸關係影響最大。從這幾個事件可看出民進黨政府的態度，2018年的兩岸關係看來很難緩和，官方繼續冷對抗似乎是趨勢，兩岸將呈現「官冷民溫」狀態。

日前有大陸全國政協委員組團赴台參訪受到關注，朱松嶺表示，由於眾所周知的原因，兩岸官方當前處於冷對抗狀態。通過政協委員赴台交流，探索兩岸民間交流新模式也是一種不可或缺的選擇。

不過他也說，除非民進黨在廢除「台獨黨綱」問題上有進一步的明確表示，否則民間交流層面的探索，不會直接帶來民共互信的建立。

(中國時報)

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