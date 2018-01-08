內蒙自爆GDP灌水 陸媒促究責

2018年01月08日 04:09 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸內蒙官方近日自爆財政和經濟數據大幅造假，2016年工業增加值灌水4成，假帳達人民幣2900億元（約合新台幣1.3兆），與呼和浩特市當年地區生產毛額（GDP）總量不相上下。陸媒評論說，內蒙主動揭開傷疤，是正視問題的態度，但仍希望落實對假造經濟數據官員的追責。

大陸《新京報》評論指出，內蒙自爆「GDP注水」家醜，是療傷的開始。水分越大，越需要公開坦承的勇氣。面對家醜，內蒙沒有掩蓋，而是主動揭開傷疤，是正視問題的態度。希望更多地方能跟上步伐，主動戳破經濟數據的泡沫，向民眾和國家交出經濟數據的實底。

評論強調，不可鬆懈的還有追責之弦。2017年初召開的貫徹落實《關於深化統計管理體制改革提高統計數據真實性的意見》座談會明確提出，要切實加強對領導幹部統計工作的考核管理，對統計造假、弄虛作假的，實行一票否決制。期望以後官員因統計造假而被追責不再罕見。

香港《星島日報》昨報導，未知即將公布的內蒙古地區生產毛額是否會經歷斷崖式下跌。遼寧省先前也曾承認有財政數據造假情況。

據報導，內蒙古自治區第10屆委員會第5次全體會議暨全區經濟工作會議日前在呼和浩特召開。自治區官員在會中自爆家醜，承認自治區政府財政收入虛增空轉，部分旗區縣工業增加值存在水分，一些地方盲目過度舉債搞建設。

據財政審計部門反覆核算，應調減全區2016年公共預算收入530億元，佔總量26％；應核減2016年規模以上工業增加值2900億元，佔全區工業增加值的40％，額度幾近自治區首府呼和浩特市2016年GDP總量（約3100億元）。

(中國時報)