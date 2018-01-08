雨衣怪客潑漆 夾娃娃機毀容

2018年01月08日 04:09 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

全台近來很夯的夾娃娃機台，遭人破壞屢見不鮮，但彰化縣一處夾娃娃機店，店內的18台夾娃娃機，卻全數遭1女子罕見地以潑黑漆破壞，業者估計損失超過50萬元，究竟女子是夾不到而潑漆洩憤，還是同行競爭相忌搞破壞？業者已報警偵辦，並將潑漆女子犯案照片貼上臉書「緝凶」。

女搞破壞 犯行全都錄

近來全台夜市、商圈充斥夾娃娃機店，甚至不少店家24小時不打烊，卻屢傳有客人因為夾不到機台內的物品，以擊破器、鐵槌擊碎玻璃，或搖晃機台破壞等情事。

彰化縣秀水鄉彰水路一處夾娃娃機店內，7日凌晨零時左右，1名頭戴全罩式安全帽、身穿藍色雨衣的女子，手提裝滿黑漆的鐵桶，走進店內以水瓢舀起黑漆亂潑灑，店內18台機台全數遭殃。

趙姓業者一早到店驚見店裡內外都被潑滿黑漆，無奈又氣憤，黏稠黑漆不但難以清理，主機板也因此燒毀，導致機台操控故障，初步估計18台機台大約損失超過50萬，損失慘重。

店內監視器將女子潑漆的犯行「全都錄」。監視器畫面中可見這名女子，手提著一桶盛裝滿滿黑色油漆的鐵桶，一走進店門就拿起橘色水瓢舀起油漆，對著店內每部機台逐一潑灑、澆淋，前後花費時間約僅1分多鐘，旋即離開現場。

18機台故障 損失50萬

對於無緣無故被人潑漆，趙姓業者無奈表示，過去未與人結怨，開店放置娃娃機台4個多月來，風評並不差，想不透為何會發生這種事？由於黑色油漆難以清理，18台機台又是自己買斷，損失全都得自行吸收，怒批潑漆者行為太可惡。

影片被上傳至《爆料公社》臉書社團中，網友紛紛留言調侃「應該是夾不到、森七七」，也有人猜測是這行太競爭、同行相忌引來同業眼紅；還有網友留言指「感謝潑漆者，這樣我家小朋友就不能去玩了。」

對此，鹿港警分局表示，轄區秀安派出所已受理店家報案，警方根據店家提供的監視器畫面和調閱路口監視器，正在全力追查潑漆者身分。

(中國時報)