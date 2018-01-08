喊加湯沒人理 男開車撞魚粥店

沈姓男子因加湯問題與店家起爭執，竟開車衝入店內，店家驚慌，順手拿起鐵勾往轎車擋風玻璃砸下。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
／台南報導

49歲沈姓男子6日到台南新營1間虱目魚粥店吃早餐，因魚湯喝完要加湯，連續向店家要求2次未獲回應，第3次他放大音量，反遭林姓老闆兒子回嗆「哩系咧大聲啥！」雙方一言不合爆發肢體衝突，沈男竟氣憤開車衝撞店家，老闆兒子也拿起鐵勾敲打擋風玻璃，沈男倒車時還撞上路過的機車騎士，所幸騎士僅受皮肉傷。警方據報將沈、林2人帶回警所訊問，但雙方均不提告，全案依社會秩序維護法裁處。

警方指出，沈男要求店家加湯，前2次因太過小聲，正在忙碌的店家沒有聽到，他情緒一來，大喊「加湯啦！」林姓老闆兒子回嗆「是在大聲什麼」，沈男突然起身勒住林男，2人扭打成一團，在場眾人將雙方架開。

不料，沈男走出店外後仍忿忿不平，開車駛向店門口，搖下車窗，先高喊「閃開！全部都給我閃開！」隨後就踩下油門衝入店內，現場一片狼藉。店家拿出鐵勾朝轎車的擋風玻璃猛敲，沈男急忙間倒車想離開現場，還擦撞到1名機車騎士，造成他右肩、臀部挫傷。

現場民眾驚呼連連，有人錄下影片上傳，還能聽到「夭壽唷，現在是怎麼了！」網友對沈男的誇張行徑罵聲連連；還有人表示，只是要喝湯，搞得像是要殺人「真的太扯了！」

警方表示，沈男以打零工為生，並無前科，應該是一時情緒失控，沈男及店家雖都表示不提起告訴，但對於沈男在公共場所造成騷動，仍需依違反社會秩序維護法裁處。

(中國時報)

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