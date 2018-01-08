水閥被車撞斷 水柱瀑布噴整夜

雲林縣二崙鄉永定國小附近一處自來水閥遭撞斷，噴出三層樓高水柱，從凌晨噴到天亮。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙鄉154縣道永定國小附近1支自來水閥，7日凌晨遭車子撞斷，噴出3層樓高的水柱，民眾圍觀驚呼「沒看過噴這麼高的」，因該管線供應雲林沿海4鄉鎮自來水，不能驟然停水，加上委外的包商早上8點才上班，讓水柱瀑布持續噴了一整夜，不但浪費水源，還差點造成農田淹水。

附近住戶指出，7日凌晨1點多聽到重大撞擊聲，接著傳出類似閃電、下大雨的聲音，出門察看赫然看到一股水柱噴入天際，疑似撞斷自來水閥的肇事車輛轉圈180度，逆向拋錨在路旁。

遭撞擊的制水閥斷裂，因水壓極大，噴出3層樓高的水柱，噴到空中變瀑布，遠高過路旁的紅綠燈與行道樹，二崙鄉油車派出所凌晨獲報後，趕往拖吊事故車輛，把水柱圍起來，以防人車靠近，通報自來水公司修復。

據了解，遭撞斷的是供應二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉一帶的大支自來水管線，屬雲林給水廠管轄，凌晨3點多廠方人員獲報趕往，試圖徒手旋轉已遭撞斷的制水閥，但完全轉不動，束手無策只能等怪手開挖路面下的水閥。

圍觀民眾建議斷水，但水公司人員唯恐影響下游多個鄉鎮供水，不敢驟然減壓，加上修復工程都外包民間公司，包商早上8點才上班，水柱噴了一整夜，流入農田，田主放開2個水閘，天亮時仍積水30公分。

早上8點多，水公司終於把西螺大橋附近的制水閥斷水，10公里外的水柱威力稍減，減為3公尺高，但水壓仍非常大，包商原本出動2人試圖把制水閥蓋回去，但完全不敵，最後由5個大漢同時出力才制伏水壓。

被警方拖走的肇事車輛左側車頭全毀、爆胎、車身也半毀，目擊者表示，事故發生後看到駕駛獨自走出車外，滿頭都是血，警方正通知車主到案說明，釐清肇事原因。

據了解，自來水公司將向肇事者求償遭撞毀的自來水閥、修復工程費用、流失的自來水。

(中國時報)

喊加湯沒人理 男開車撞魚粥店 醉囂張！員警面前 舉杯開車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。