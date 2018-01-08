水閥被車撞斷 水柱瀑布噴整夜

2018年01月08日 04:09 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣二崙鄉154縣道永定國小附近1支自來水閥，7日凌晨遭車子撞斷，噴出3層樓高的水柱，民眾圍觀驚呼「沒看過噴這麼高的」，因該管線供應雲林沿海4鄉鎮自來水，不能驟然停水，加上委外的包商早上8點才上班，讓水柱瀑布持續噴了一整夜，不但浪費水源，還差點造成農田淹水。

附近住戶指出，7日凌晨1點多聽到重大撞擊聲，接著傳出類似閃電、下大雨的聲音，出門察看赫然看到一股水柱噴入天際，疑似撞斷自來水閥的肇事車輛轉圈180度，逆向拋錨在路旁。

遭撞擊的制水閥斷裂，因水壓極大，噴出3層樓高的水柱，噴到空中變瀑布，遠高過路旁的紅綠燈與行道樹，二崙鄉油車派出所凌晨獲報後，趕往拖吊事故車輛，把水柱圍起來，以防人車靠近，通報自來水公司修復。

據了解，遭撞斷的是供應二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉一帶的大支自來水管線，屬雲林給水廠管轄，凌晨3點多廠方人員獲報趕往，試圖徒手旋轉已遭撞斷的制水閥，但完全轉不動，束手無策只能等怪手開挖路面下的水閥。

圍觀民眾建議斷水，但水公司人員唯恐影響下游多個鄉鎮供水，不敢驟然減壓，加上修復工程都外包民間公司，包商早上8點才上班，水柱噴了一整夜，流入農田，田主放開2個水閘，天亮時仍積水30公分。

早上8點多，水公司終於把西螺大橋附近的制水閥斷水，10公里外的水柱威力稍減，減為3公尺高，但水壓仍非常大，包商原本出動2人試圖把制水閥蓋回去，但完全不敵，最後由5個大漢同時出力才制伏水壓。

被警方拖走的肇事車輛左側車頭全毀、爆胎、車身也半毀，目擊者表示，事故發生後看到駕駛獨自走出車外，滿頭都是血，警方正通知車主到案說明，釐清肇事原因。

據了解，自來水公司將向肇事者求償遭撞毀的自來水閥、修復工程費用、流失的自來水。

(中國時報)